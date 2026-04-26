Συνταγή για vegan ψωμάκια πρωινού με 2 υλικά

Αφράτα, γρήγορα και ευέλικτα, ψωμάκια που μπορούμε να βάλουμε γλυκές ή αλμυρές γεμίσεις.

Τα scones αποτελούν βασικό στοιχείο της βρετανικής αρτοποιίας, με ιστορία που ξεκινά από τη Σκωτία του 16ου αιώνα. Παραδοσιακά συνοδεύουν το απογευματινό τσάι και σερβίρονται με μαρμελάδα και χτυπημένη κρέμα.

Με τα χρόνια, η συνταγή εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε σε διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο απλές και σύγχρονες λύσεις.

Η vegan εκδοχή που ακολουθεί βασίζεται στη φιλοσοφία της απλότητας, με μόνο δύο βασικά υλικά που δημιουργούν μια μαλακή και αφράτη ζύμη.

Είναι ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο πρωινό ή σνακ, χωρίς πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες.

Scones με 2 υλικά

Υλικά (για 8 τεμάχια):

315 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (φαρίνα)

400 γρ. κρέμα καρύδας σε κονσέρβα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C και στρώνουμε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, λαδώνοντάς τα ελαφρώς.

Ανοίγουμε την κρέμα καρύδας και τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ, μαζί με το υγρό.

Ανακατεύουμε καλά με σύρμα μέχρι να αποκτήσει λεία υφή.

Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με σπάτουλα μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, ελαφρώς κολλώδης ζύμη. Αν χρειαστεί, δουλεύουμε τη ζύμη με τα χέρια για να ομογενοποιηθεί.

Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και την ανοίγουμε με πλάστη σε πάχος περίπου 1,5–2 εκατοστά. Με ένα στρογγυλό κουπάτ ή ποτήρι, κόβουμε δίσκους ζύμης.

Μαζεύουμε τη ζύμη, την απλώνουμε και κόβουμε τα υπόλοιπα ψωμάκια με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να εξαντληθεί.

Τοποθετούμε τα ψωμάκια στα ταψιά, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους, καθώς θα φουσκώσουν στο ψήσιμο.

Αλείφουμε την επιφάνειά τους με λίγο φυτικό γάλα, αν θέλουμε.

Ψήνουμε για 11–14 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς.

Απολαμβάνονται καλύτερα ζεστά, μόλις βγουν από τον φούρνο, και μπορούν να τα γεμίσουμε είτε με μαρμελάδα και φυτικό βούτυρο είτε με αλμυρά spreads, ανάλογα με την εκδοχή που θα επιλέξουμε.