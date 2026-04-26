Συνταγή για λεμονάδα με λάιμ δυόσμο και γάλα

Σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής θα βρεις ροφήματα με εσπεριδοειδή και γάλα.

Και μπορεί ο συνδυασμός αυτός να μας ξενίζει, αλλά λειτουργεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, ελαφρώς κρεμώδες και αρωματικό.

Ένα ποτό που δεν πίνεται βιαστικά.

Και θέλει μπόλικο πάγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεμονάδα με λάιμ και δυόσμο

Υλικά:

5 λάιμ (περίπου 400 γρ.)

750 ml γάλα

250 ml νερό

200 γρ. ζάχαρη

6 φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα λάιμ και αφαιρούμε τα κουκούτσια.

Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, για μερικά λεπτά.

Σουρώνουμε το μείγμα.

Σερβίρουμε αμέσως με πάγο.