Συνταγή για λεμονάδα με λάιμ δυόσμο και γάλα

Με την Αιγυπτιακή συνταγή
Ηλιάνα Σκιαδά

Σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής θα βρεις ροφήματα με εσπεριδοειδή και γάλα.

Και μπορεί ο συνδυασμός αυτός να μας ξενίζει, αλλά λειτουργεί.

Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, ελαφρώς κρεμώδες και αρωματικό.

Ένα ποτό που δεν πίνεται βιαστικά.

Και θέλει μπόλικο πάγο.

Λεμονάδα με λάιμ και δυόσμο

Υλικά:

  • 5 λάιμ (περίπου 400 γρ.)
  • 750 ml γάλα
  • 250 ml νερό
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 6 φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα λάιμ και αφαιρούμε τα κουκούτσια.

Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, για μερικά λεπτά.

Σουρώνουμε το μείγμα.

Σερβίρουμε αμέσως με πάγο.

