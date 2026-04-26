Συνταγή για ασιατικά καλαμάκια κοτόπουλο

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι ιδιαίτερο στο σπίτι μας, διαφορετικό από ό,τι έχουμε φτιάξει εως τώρα.

Να γεμίσει η κουζίνα μας αρώματα που θυμίζουν μακρινές αγορές, καυτερά μπαχαρικά και ζεστά βράδια με παρέα γύρω από ένα τραπέζι.

Το κοτόπουλο, από τα πιο φιλικά και εύκολα στη διαχείριση κρέατα, είναι και το πιο αγαπητό όλων.

Θα αφήσουμε τη μαρινάδα να κάνει τα μαγικά της, θα δώσουμε χρόνο στις γεύσεις να δέσουν και στο τέλος θα ψήσουμε μέχρι να μοσχοβολήσει ο τόπος.

Τα σερβίρουμε ζεστά και… δεν θα προλάβουν να κρυώσουν!

Ασιατικά καλαμάκια κοτόπουλο

Υλικά:

1 κιλό φιλέτο στήθος κοτόπουλου

1/4 φλ. σησαμέλαιο

1/2 φλ. γάλα καρύδας

2 κ.σ. χυμός λάιμ

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. σάλτσα ψαριού

2 κ.γ. πάστα από ταϊλανδέζικο κόκκινο κάρι

1 1/2 κ.σ. ζάχαρη καστανή

1 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1/2 κ.γ. μπούκοβο καυτερό

1/3 φλ. κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

30 ξύλινα καλαμάκια, μουλιασμένα σε νερό για 30 λεπτά

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε κόβοντας το κοτόπουλο σε λεπτές λωρίδες, να αγκαλιάσουν όμορφα τα καλαμάκια και να ψηθούν γρήγορα.

Σε ένα μπολ, ρίχνουμε το σησαμέλαιο, το γάλα καρύδας και τον χυμό λάιμ.

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει μια βελούδινη σάλτσα.

Προσθέτουμε τη σάλτσα σόγιας, τη σάλτσα ψαριού, το κόκκινο κάρι, τη ζάχαρη, το τζίντζερ και το σκόρδο.

Δίνουμε, ύστερα, ένταση και άρωμα με το μπούκοβο και τον κόλιανδρο.

Ρίχνουμε μέσα το κοτόπουλο και το ανακατεύουμε να πάει παντού η μαρινάδα. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί για περίπου 1 ώρα.

Στη συνέχεια, περνάμε τις λωρίδες κοτόπουλου στα καλαμάκια, χωρίς να τα στριμώξουμε πολύ.

Ανάβουμε σχάρα ή τηγάνι-γκριλ και ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά συνολικά, γυρίζοντάς τα να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.

Θέλουμε να καραμελώσουν ελαφρά και να μοσχομυρίσουν.