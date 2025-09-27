Φθινοπωρινό mocktail με μηλίτη και αλατισμένη καραμέλα

Το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη μου εποχή. Είναι η εποχή για νέα ξεκινήματα.

Αγαπώ όλα τα φθινοπωρινά υλικά, όπως τα μήλα και βέβαια τον μηλίτη, που βγαίνει αυτή την εποχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναπτύσσοντας τη σχέση μου με τον μηλίτη, ανακάλυψα μια απλή, έξυπνη συνταγή που αναβαθμίζει το διάσημο ποτό, με ήπια περιεκτικότητα αλκοόλ.

Το μόνο που σας χρειάζεται είναι μηλίτης και η αγαπημένη σας σάλτσα καραμέλας, έτοιμη σε βάζο από το κατάστημα.

Αν το σερβίρετε μετά το φαγητό, ως επιδόρπιο, μπορείτε να το γαρνίρετε με μια μεγάλη κουταλιά σαντιγί, λίγη κανέλα και ίσως μια επιπλέον πινελιά καραμέλας. Αν το θέλετε κρύο, το βάζετε στο ψυγείο για 1 ώρα και σερβίρετε με μια μεγάλη μπάλα παγωτό βανίλια (και μια ακόμη δόση καραμέλας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μocktail με μηλίτη και καραμέλα

Υλικά: για ένα mocktail

1 3/4 φλιτζάνια μηλίτη

1 κουταλάκι του γλυκού σάλτσα αλατισμένης καραμέλας

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε τον μηλίτη σε μια μικρή κατσαρόλα, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να βγάλει ατμούς.

Προσθέτουμε τη σάλτσα καραμέλας— κατευθείαν με το κουταλάκι του γλυκού στον μηλίτη. Ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί η καραμέλα.

Το βάζουμε στην αγαπημένη μας κούπα και απολαμβάνουμε! Αυτή είναι η ιδανική ποσότητα για μια μεγάλη κούπα, αλλά μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τη συνταγή σε μεγαλύτερη κλίμακα για να σερβίρετε πολύ κόσμο—παραμένει ζεστό στην εστία χωρίς να χάνει τη γεύση του.

Για κρύο σερβίρισμα, δείτε τα tips στην εισαγωγή.