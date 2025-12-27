Γαστρονομία, κοκτέιλ, μουσική: Το Pharaoh γιορτάζει 3 χρόνια με στυλ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, το Pharaoh σβήνει τα τρία του κεράκια με ένα ιδιαίτερο event που ενώνει την Αθήνα με την Ιταλία μέσα από την υψηλή γαστρονομία, την avant-garde mixology, τη σύγχρονη ζαχαροπλαστική και τη μουσική σε βινύλιο.

Το Pharaoh γιορτάζει την επέτειό του όπως ακριβώς λειτουργεί από την πρώτη μέρα, ανοιχτά και ουσιαστικά. Για αυτόν τον λόγο στο πάρτι του, προσκαλεί τέσσερις προσωπικότητες που εκπροσωπούν διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης ιταλικής σκηνής και τις φέρνει γύρω από το ίδιο τραπέζι κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Το line-up της ημέρας

Venissa (Βενετία, 1 Michelin & Michelin Green Star)*

Στο μικρό νησί Mazzorbo, μέσα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, το Venissa αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά γαστρονομικά projects της Ευρώπης. Ξεκίνησε από ένα ιστορικό κτήμα και εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο κόσμο περιλαμβάνοντας σήμερα ένα εστιατόριο βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin, την casual Osteria Contemporanea, ένα οινοποιείο και έναν μπουτίκ ξενώνα. Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση των σεφ Chiara Pavan και Francesco Brutto, η κουζίνα του Venissa αντλεί την ταυτότητά της από το terroir της λιμνοθάλασσας και τις πρώτες ύλες της γύρω περιοχής.

Με έντονη περιβαλλοντική συνείδηση, αξιοποιεί βιοδυναμικά καλλιεργημένα λαχανικά και μυρωδικά από τον κήπο τους, αλλά και ψάρια-εισβολείς, όπως το μπλε καβούρι και το λεοντόψαρο, συμβάλλοντας ενεργά στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας της Άνω Αδριατικής. Στο Pharaoh, το Venissa θα μαγειρέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα μενού που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του, ενώ θα συνοδεύσει τα πιάτα με κρασιά από το δικό του οινοποιείο.

Locale Firenze (Φλωρεντία, #22 The World’s 50 Best Bars 2025)

Από τα πιο επιδραστικά cocktail bars της Ιταλίας, το Locale Firenze βρέθηκε φέτος στη 22η θέση των The World’s 50 Best Bars 2025. Στεγασμένο στο ιστορικό Palazzo Concini, το Locale είναι άρρηκτα δεμένο με την πόλη του αρχιτεκτονικά, αισθητικά και κυρίως γαστρονομικά. Μέσα σε αίθουσες του 16ου αιώνα με τοιχογραφίες και αντίκες, καθώς και σε ένα υπόγειο του 13ου αιώνα που λειτουργεί ως κάβα και εργαστήριο, η ομάδα του Locale δουλεύει ζυμώσεις, εκχυλίσεις, σιρόπια, χυμούς και αποστάγματα, χτίζοντας μια λίστα κοκτέιλ που ανανεώνεται διαρκώς, με βάση την εποχή και την πρώτη ύλη. Για το επετειακό event, το Locale μεταφέρει την avant-garde φιλοσοφία του πίσω από τη μπάρα του Pharaoh.

Andrea Tortora (Κρεμόνα)

Ο Andrea Tortora συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της σύγχρονης ιταλικής ζαχαροπλαστικής. Ζαχαροπλάστης τέταρτης γενιάς, με πορεία που εκτείνεται από το Παρίσι και το Λονδίνο έως τη Σιγκαπούρη, ξεχωρίζει για την ακρίβεια, τη δομή και τη φινέτσα των δημιουργιών του. Ως head pastry chef δίπλα στον Norbert Niederkofler, συνέβαλε στην κατάκτηση του τρίτου αστεριού Michelin για το St. Hubertus το 2018.

Έχει τιμηθεί από τους οδηγούς Gambero Rosso, Identità Golose και L’Espresso, ενώ σε ηλικία μόλις 30 ετών ανακηρύχθηκε Maestro AMPI. Στο guest του στο Pharaoh, ο Tortora φέρνει το εμβληματικό του panettone, σε μια νέα εκδοχή, μαγειρεμένη πάνω στις φωτιές της κουζίνας.

Jimmy Fattore (Μιλάνο)

Ο Jimmy Fattore είναι vinyl selector με βάση το Μιλάνο. Έχοντας βαθιά γνώση της μουσικής κουλτούρας του τόπου του, τα σετ του κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, με έντονη αφηγηματική συνοχή, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε πόλεις όπως η Σεούλ, το Τόκιο και η Οκινάουα. Στο Pharaoh, που η μουσική έτσι κι αλλιώς λειτουργεί ως φυσική προέκταση της εμπειρίας ο Fattore αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Γιούλη Κατσιμπάρδη από το Campari Academy θα σερβίρει Campari classics και Campari signature serves.

Info

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου / 14:30–02:00

Περιορισμένος αριθμός κρατήσεων / το event είναι κυρίως walk-ins

Κρατήσεις: pharaoh.gr

Pharaoh, Σολωμού 54

Τηλ. 210-38.08.412