Γίγαντες φουρνου με σάλτσα κόκκινης πιπεριάς και παναρισμένες γλώσσες με καπνιστό σκορδάτο πουρέ μελιτζάνας ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Το σπιτικό μαγείρεμα έχει περισσότερα θετικά από αρνητικά, αρκεί να το αποφασίσουμε.

Σχεδιάζουμε το μενού για την εβδομάδα που έρχεται, προσπαθώντας να συμπεριλάβουμε όλες τις ομάδες τροφίμων.

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Στο τραπέζι εναλλάσσονται τα όσπρια, το κοτόπουλο, τα χόρτα, το ψάρι και το χοιρινό, με γνώριμες ελληνικές πρώτες ύλες.

Οι κρέπες παίζουν το ρόλο του φαγητού θαλπωρής, ενώ το σπανακόρυζο μας σε σύνδεση με τη λιτή πλευρά της ελληνικής μαγειρικής.

Πέντε πιάτα, πέντε προτάσεις που θα μας χορτάσουν και θα μας ευχαριστήσουν.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Γίγαντες με σάλτσα κόκκινης πιπεριάς και φέτα: αφού μισοβράσουν τους μαγειρεύουμε μέσα σε σάλτσα που είναι 50-50 κόκκινη πιπεριά και ντομάτα, με αποτέλεσμα να έχει γλύκα και ισορροπία. Σερβίρουμε με φέτα.

Ψώνια: Γίγαντες, κόκκινες ψητές πιπεριές Φλωρίνης σε βάζο, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα τριμμένη ή ψιλοκομμένη, πετιμέζι, μαϊντανός, άνηθος, πάπρικα, φέτα.

Τρίτη

Κρέπες με κιμά κοτόπουλου, μανιτάρια και μοτσαρέλα: Κόμφορτ φουντ στα καλύτερά του.

Ψώνια: Αλεύρι, αυγά, γάλα, βούτυρο, κιμάς κοτόπουλου, μανιτάρια, κρεμμύδι, σκόρδο, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, μαϊντανός, μοσχοκάρυδο.

Τετάρτη

Σπανακόρυζο λεμονάτο: απλό, θρεπτικό και εύκολο να ετοιμαστεί. Γίνεται και κοκκινιστό, αλλά η προτίμησή μου, φαίνεται.

Ψώνια: Σπανάκι, ρύζι, κρεμμύδι, φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθος, λεμόνια.

Πέμπτη

Γλώσσες παναρισμένες στο τηγάνι με σκορδάτο πουρέ μελιτζάνας: Σαν χουνκιάρ μπεγεντί, αλλά με ψάρι και χωρίς κοκκινιστή σάλτσα. Μόνο τραγανή γλώσσα, πάνω σε καπνιστό πουρέ μελιτζάνας.

Ψώνια: Φιλέτα γλώσσας, αλεύρι, λεμόνι, μελιτζάνες, σκόρδο, γραβιέρα, βούτυρο.

Παρασκευή

Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες στην κατσαρόλα: Απλό φαγητό που γίνεται σε ένα σκεύος και βγαίνει τόσο νόστιμο και γιορτινό. Προτιμώ τις μπριζόλες λαιμού, εδώ.

Ψώνια: Χοιρινές μπριζόλες, πατάτες, κρεμμύδι, σκόρδο, λευκό κρασί, ρίγανη ή θυμάρι, μουστάρδα.