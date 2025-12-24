Γλυκές παραδόσεις: Oι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα που αξίζει να δοκιμάσεις και φέτος

Κάθε Δεκέμβριο, η ίδια συζήτηση επιστρέφει στα τραπέζια και στα ζαχαροπλαστεία της πόλης: κουραμπιές ή μελομακάρονο; Το πρώτο στρατόπεδο επιμένει στη ζάχαρη άχνη, ενώ το δεύτερο στο μέλι και στα μπαχαρικά και η αλήθεια είναι πως σπάνια αλλάζουν άποψη. Στην Αθήνα, πάντως, οι επιλογές είναι τόσες πολλές που η αυτή η γλυκιά «αντιπαράθεση» αποκτά ουσία. Κάθε ζαχαροπλαστείο στην πόλη πλάθει, τελειοποιεί και συχνά επαναπροσδιορίζει τις εκδοχές των αγαπημένων γλυκών, είτε μιλάμε για κουραμπιέδες που μοσχοβολούν φρέσκο βούτυρο είτε για μελωμένα μελομακάρονα. Παρακάτω, συγκεντρώνουμε μερικές από τις πιο αξιόλογες διευθύνσεις που κέρδισαν το ενδιαφέρον μας για φέτος.

Για τους φανατικούς του κουραμπιέ

Στάνη

Στη Στάνη, ο κουραμπιές παραμένει πιστός στην πιο κλασική του μορφή: μυρωδάτο βούτυρο στην καρδιά, ολόκληρα αμύγδαλα και άχνη που καλύπτει γενναιόδωρα την επιφάνεια. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που η γεύση συνδέεται άμεσα με τη ανάμνηση των γιορτών περασμένων εποχών στο κέντρο της Αθήνας.

Μαρίκας Κοτοπούλη 10, Ομόνοια

Temps Perdu

Στο Temps Perdu, ο κουραμπιές αποκτά πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, με το ανθόνερο Χίου και το καβουρδισμένο αμύγδαλο να δίνουν βάθος, χωρίς να αλλοιώνουν τον παραδοσιακό πυρήνα. Η υφή παραμένει βουτυρένια, αλλά το άρωμα είναι εκείνο που τον ξεχωρίζει.

Αξαρλιάν 2, Αθήνα · Καραΐσκου 114, Πειραιάς

Choc’O Rock

Eδώ, θα βρεις μια πιο πειραματική προσέγγιση στον κουραμπιέ, με διαφορετικά είδη ελληνικού βουτύρου και παραλλαγές που φλερτάρουν με τα μπαχαρικά ή τη σοκολάτα. Παρ’ όλα αυτά, η βάση παραμένει σταθερή, αναγνωρίσιμη και οικεία.

Βουτσινά 105, Χολαργός

KORA

Οι κουραμπιέδες της KORA ξεχωρίζουν για την ισορροπία τους. Αφράτοι, με καθαρό άρωμα βουτύρου και καβουρδισμένο αμύγδαλο, χωρίς υπερβολική άχνη, κινούνται ανάμεσα στο κλασικό και στο σύγχρονο ζαχαροπλαστικό ύφος.

Aναγνωστοπούλου 44, Κολωνάκι

Φούρνος του Ρεμούνδου

Στον ιστορικό φούρνο της Κυψέλης, ο κουραμπιές είναι λιτός και στιβαρός. Βούτυρο, αμύγδαλο και σωστή υφή, χωρίς περιττές προσθήκες, σε μια εκδοχή που επιμένει στη διάρκεια και όχι στην πρώτη εντύπωση.

Κυψέλης 37, Κυψέλη

Rita’s Cookies

Η Rita’s Cookies προτείνει έναν διαφορετικό κουραμπιέ, χωρίς άχνη, με έμφαση στο καβουρδισμένο αμύγδαλο και πιο μπισκοτένια υφή. Μια επιλογή που απευθύνεται σε όσους θέλουν καθαρή γεύση, χωρίς γλυκιές υπερβολές.

Δομοκού 40Α, Πειραιάς

Αφοί Ασημακόπουλοι

Οι κουραμπιέδες των Ασημακόπουλων είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με την παράδοση: πλούσιο βούτυρο, ελληνικό αμύγδαλο και άχνη σε αφθονία. Ένα γλυκό που δεν αλλάζει προσωπικότητα στην πάροδο των χρόνων και καλά κάνει.

Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια

Τίλλας

Στον Τίλλα, ο κουραμπιές βασίζεται στον συνδυασμό διαφορετικών τύπων βουτύρου, δίνοντας πιο γεμάτη αίσθηση στο στόμα και φυσικά ακόμη πιο έντονο άρωμα. Είναι από τις περιπτώσεις που δύσκολα τρως μόνο έναν.

Ελευθερίου Βενιζέλου 10, Νέα Φιλαδέλφεια

Για όσους δεν αλλάζουν μελομακάρονο

Αμύντα 12

Τα μελομακάρονα εδώ είναι μικρά, προσεγμένα και σωστά μελωμένα. Η υφή τους παραμένει ελαφριά, με το σιρόπι να μην καλύπτει τα αρώματα των μπαχαρικών.

Αμύντα 12, Παγκράτι

Α λα Γκρεκ

Η κρητική προσέγγιση στο μελομακάρονο, με ελαιόλαδο, θυμαρίσιο μέλι και ρακή αντί για κονιάκ στο σιρόπι. Το αποτέλεσμα είναι έντονο, αλλά όχι βαρύ. Χωρίς τίποτα περιττό, είναι μια εκδοχή με επίγευση που διαρκεί.

Αγίας Παρασκευής 65, Χαλάνδρι

Παπαπαρασκευάς

Μελομακάρονα με έντονο σιρόπι, αρώματα πορτοκαλιού και γαρίφαλου και πλούσια παρουσία καρυδιού. Ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη γενναιοδωρία στη γεύση.

Παπανδρέου 13 & Λαζαρίδη, Γλυφάδα

Rio

Ισορροπημένα μελομακάρονα, με καθαρό άρωμα μελιού και καρυδιού και μέτρια γλυκύτητα.

Πρωτέως 4 & Μουσών, Παλαιό Φάληρο

Αφοί Ασημακόπουλοι

Εκτός από την κλασική εκδοχή, εδώ θα βρεις και ισλί μικρασιάτικης καταγωγής, με πλούσια γέμιση καρυδιού και ελαφρά μελωμένη επιφάνεια.

Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια

Baklavas

Τα πολίτικα ισλί που θα βρείτε εδώ ξεχωρίζουν για τη ζουμερή γέμιση και το χαρακτηριστικό φινίρισμα, αποτελώντας ξεχωριστή κατηγορία μέσα στον κόσμο του μελομακάρονου.

Νίκης 10, Σύνταγμα · Αγίου Αλεξάνδρου 5, Παλαιό Φάληρο

Sweet Alchemy

Μελομακάρονα με καθαρά αρώματα κανέλας, γαρίφαλου και πορτοκαλιού, δουλεμένα με ακρίβεια και αισθητική που παραπέμπει σε δώρο.

Ηροδότου 24, Κολωνάκι

Κοσμικόν

Αφράτα και σωστά μελωμένα, με ισορροπημένη χρήση μπαχαρικών, παραμένουν σταθερή επιλογή για πολλούς Αθηναίους εδώ και χρόνια.

Λεωφ. Ιωνίας 104, Άγιος Νικόλαος

Lido

Μελομακάρονα με τραγανό εξωτερικό και μπόλικο σιρόπι, που δεν βαραίνει, αλλά αφήνει ευχάριστη επίγευση.

Xρεμωνίδου 35, Παγκράτι

Le Greche

Μικρού μεγέθους μελομακάρονα, με ήπια γλυκύτητα και ελαφρά τραγανή υφή, σε γραμμή πιο φίνα.



Μητροπόλεως 16Α, Σύνταγμα