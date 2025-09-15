Γρανίτα bellini με 4 υλικά: Συνδυασμός σορμπέ και κοκτέιλ

Παρότι έχουμε αφήσει πίσω μας το βαθύ θέρος, ακόμη αναζητούμε την ευχαρίστηση ενός παγωμένου ποτού ή επιδόρπιου.

Αυτή είναι μια κλασική συνταγή, την οποία έχουν επανεφεύρει οι Αμερικανοί ως frozen κοκτέιλ και σορμπέ ταυτόχρονα.

Η δροσιστική λιχουδιά εμπνευσμένη από το διάσημο κοκτέιλ bellini, έχει την υπογραφή της πρώτης τηλεμαγείρισσας των ΗΠΑ, της Julia Child.

Η συνταγή περιέχει ροδάκινα επειδή διατηρούνται καλά στην κατάψυξη και η πυκνή υφή του φρούτου έχει ως αποτέλεσμα μια λεία, κρεμώδη υφή όταν αναμειχθεί.

Η πινελιά σαμπάνιας ή ξηρού αφρώδους οίνου, δίνει στο σορμπέ την πολυπλοκότητα και το βάθος.

Σορμπέ bellini

Υλικά:

225 γραμμάρια κατεψυγμένα ροδάκινα

1/3 φλιτζανιού ξηρό Prosecco

1κ.γ χυμό λεμονιού

1 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε σε κύβους τα ροδάκινα και τα βάζουμε από την προηγούμενη στην κατάψυξη.

Όταν θέλουμε να φτιάξουμε τη γρανίτα μας, ρίχνουμε τα παγωμένα φρούτα στον πολυκόφτη, μαζί με το αλκοόλ, σαμπάνια ή αφρώδες κρασί και τον χυμό λεμονιού.

Χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για μερικά λεπτά.

Μόλις το μείγμα γίνει κρεμώδες, δοκιμάζουμε για να αποφασίσουμε πόση ζάχαρη θα προσθέσουμε.

Αν τα ροδάκινα είναι ώριμα, η ζάχαρη της συνταγής αρκεί, αν δεν είναι αρκετά ώριμα και γλυκά, τότε ίσως χρειαστούμε λίγη περισσότερη από μια κουταλιά της σούπας.

Αφού προσθέσουμε τη ζάχαρη, ανακατεύουμε ξανά μέχρι να αποκτήσει την υφή ενός σορμπέ που έχει μείνει στον πάγκο για αρκετή ώρα ώστε να είναι εύκολο να σερβίρουμε με το κουτάλι.

Όπως λέει η Julia, αυτό είναι ένα επιδόρπιο που πρέπει να σερβιριστεί σε μπολ με κουτάλι ή σε ποτήρι με καλαμάκι και να το απολαύσετε αμέσως.