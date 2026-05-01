Γρήγορη συνταγή για κοτόπουλο με φιδέ

Μαλλιά αγγέλου έλεγαν παλιά τον φιδέ και από τότε ήταν το αγαπημένο και γρήγορο γεύμα, σε σούπα ή ως ζυμαρικό.

Ο φιδές, εδώ, θα δείξει το πιο δημιουργικό του προφίλ, βγαίνοντας από τo παραδοσιακό πλαίσιο.

Θα γίνει ένα μεσογειακό πιάτο με κοτόπουλο σε σάλτσα λεμονιού, κρασιού και σκόρδου.

Έτοιμο σε λίγα λεπτά, ιδανικό για τις ημέρες που δεν υπάρχει κουράγιο για μαγείρεμα.

Οι τραγανές νιφάδες της καυτερής πιπεριάς, θα δώσουν λίγη ένταση, αν βεβαίως είστε φίλοι του πικάντικου.

Κοτόπουλο με Φιδέ & Σάλτσα Κρασιού

Υλικά (για 3–4 μερίδες):

500 γρ. φιδέ ή σπαγγετίνι

30 γρ. βούτυρο

30 ml ελαιόλαδο

500 γρ. φιλέτο κοτόπουλου (χωρίς κόκαλα και πέτσα)

αλάτι – φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

1 πρέζα νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

120 ml ξηρό λευκό κρασί

1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)

10–15 γρ. φρέσκος μαϊντανός (ψιλοκομμένος)

Εκτέλεση:

Βράζουμε τον φιδέ σε άφθονο αλατισμένο νερό, ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνει al dente. Πριν τον στραγγίσουμε, κρατάμε περίπου 200 ml από το νερό του βρασμού.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο μαζί με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Στεγνώνουμε καλά το κοτόπουλο με χαρτί κουζίνας, το αλατοπιπερώνουμε και το σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει εξωτερικά και να ψηθεί εσωτερικά. Στη συνέχεια το αποσύρουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί.

Στο ίδιο τηγάνι, χωρίς να αφαιρέσουμε τα υγρά, προσθέτουμε το σκόρδο και τις νιφάδες πιπεριάς και τα σοτάρουμε για λίγο μέχρι να απελευθερώσουν τα αρώματά τους. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και τον χυμό λεμονιού, ξύνοντας τον πάτο του σκεύους για να πάρουμε τα καραμελωμένα υπολείμματα.

Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει μέχρι να πυκνώσει και να δέσει ελαφρώς.

Προσθέτουμε τον στραγγισμένο φιδέ στο τηγάνι μαζί με το ξύσμα λεμονιού, τον μαϊντανό και μέρος από το νερό που κρατήσαμε. Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν τα ζυμαρικά με τη σάλτσα, προσθέτοντας επιπλέον υγρό αν χρειάζεται για πιο ζουμερό αποτέλεσμα.

Κόβουμε το κοτόπουλο σε λεπτές φέτες και το ενσωματώνουμε στο φαγητό, ανακατεύοντας απαλά για να μην γίνει κομματάκια ο φιδές.

Σερβίρουμε αμέσως.