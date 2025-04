Η Μεσσηνία επενδύει στη γαστρονομία

Με πολύ ενδιαφέροντα πρότζεκτ στον χώρο της εστίασης ανοίγει η σεζόν στη Μεσσηνία. Αρχικά, νέες συγκινήσεις υπόσχεται η Costa Navarino, καθώς το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο CTC Urban Gastronomy και ο σεφ του Αλέξανδρος Τσιοτίνης, αναλαμβάνουν τρεις σημαντικούς χώρους εστίασης στο Navarino Dunes.

Τον Αλέξανδρο τον γνωρίσαμε μέσα από την ιδιαίτερη γαστρονομική προσέγγιση – ταξίδι στην Ελλάδα που έκανε μέσα από το CTC Urban Gastronomy, η οποία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα τόσο από το κοινό όσο και από τον Οδηγό Michelin. Διαρκής δέσμευσή του είναι ο σεβασμός στις αρχές της βιωσιμότητας. Στο νέο εστιατόριο Paráfrasi by CTC στην Costa Navarino θα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία fine comfort food, με τις παραδοσιακές συνταγές να «παραφράζονται» μέσα από τη δημιουργική ματιά του σεφ. Τα εμπνευσμένα πιάτα θα αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά της περιοχής, αλλά και όλης της Ελλάδας, ενώ θα βασίζονται σε επιλεγμένα τοπικά προϊόντα που προέρχονται από μικρούς παραγωγούς.

Ο ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η φιλοσοφία του CTC πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στα ποιοτικά υλικά, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως όλα ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Το πάθος μου για τη γαστρονομία πάντα εκφραζόταν μέσα από μια βαθιά κατανόηση των ελληνικών παραδόσεων και αυτό ακριβώς μετουσιώνεται στο εστιατόριο Paráfrasi by CTC: αποδίδουμε τη δική μας ερμηνεία στην αυθεντική ουσία της ελληνικής κουζίνας, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητά της με έναν σύγχρονο, δημιουργικό τρόπο».

Παράλληλα, η Souvlakerie θα συνεχίσει να φτιάχνει το καλύτερο σουβλάκι, με εξαιρετικής ποιότητας υλικά και αυθεντικές γεύσεις, σε κλασικές ή και μη διασκευές και στο Kafenio, η κληρονομιά του παραδοσιακού ελληνικού καφενείου θα συνδυάζεται με μια μοντέρνα προσέγγιση, προσφέροντας μια νέα πρόταση για καφέ και μεζέδες.

Σε απόλυτη αρμονία με τις αρχές αειφορίας της Costa Navarino, οι χώροι εστίασης υιοθετούν πρακτικές βιώσιμης γαστρονομίας, όπως η φιλοσοφία “nose-to-tail” για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των πρώτων υλών και η χρήση τοπικών, εποχιακών πρώτων υλών, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Τα νέα μενού των εστιατορίων στο Navarino Dunes, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, αναμένεται να παρουσιαστούν τις προσεχείς ημέρες.

Στο W Costa Navarino έχουμε, επίσης, αλλαγές. Ο καταξιωμένος σεφ Νίκος Μπίλλης θα είναι πλέον ο Executive Chef εδώ, φέρνοντας μαζί του την πλούσια εμπειρία του σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin όπως Noma, Miramar, De Librije και Botrini’s. Οι πληροφορίες μας λένε πως θα επιχειρήσει να επαναπροσδιορίσει την ελληνική κουζίνα, παρουσιάζοντας απροσδόκητους συνδυασμούς γεύσεων και υφών, τιμώντας τη γαστρονομική παράδοση με ντόπια προϊόντα.

Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το W Costa Navarino, υπό την καθοδήγησή του: το W Lounge μετατρέπεται σε Ethnic Listening Bar και παντρεύει γεύσεις από όλο τον κόσμο με μελωδίες από βινύλια και live jazz και το Platia Flavors αναδεικνύει τη γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας με γεύσεις που συνδυάζουν την παραδοσιακή ταβέρνα με το street food. Στο Parelia, το μενού περιλαμβάνει ψητά θαλασσινά, κρεατικά και μεζέδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, δίνοντας τη σκυτάλη σε ζωντανές βραδιές με ξυλόφουρνο, ευρηματικά κοκτέιλ και ρυθμούς από DJs, το Green Pepper εστιάζει στην υγιεινή διατροφή και στα δημιουργικά brunch και το Piqantro Iberica στο Navarino Hills, θα έχει έναν ισπανικό-μεσογειακό προσανατολισμό με έμφαση στις premium κοπές.

Η νέα σεζόν στο W Costa Navarino φέρνει επιπλέον δυνατές συνεργασίες στους τομείς του mixology και της μουσικής: Το The Bar Infront of The Bar, αναγνωρισμένο στα World’s 50 Best Bars, απογειώνει την εμπειρία των κοκτέιλ, με avant-garde συνταγές που αξιοποιούν μεσσηνιακά βότανα, ενώ ο Γιάννης Γεροντάκης (YERO) και η ομάδα του club restaurant Cozmo Athens αναλαμβάνουν τα Electro Vibes με guest εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων DJs. Σημειώστε το χρονικό διάστημα 11-12 Ιουλίου, όταν θα πραγματοποιηθεί το W Symposion Festival με συμμετέχοντες κορυφαίους street food artisans, mixologists και σεφ που προτείνουν γεύσεις από όλο τον κόσμο.

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της περιοχής, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.