Ημέρα της Γυναίκας 2026: Ο Μάρτιος γίνεται μήνας γαστρονομίας από γυναίκες σεφ και οινοποιούς

Η Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, γίνεται φέτος η αφετηρία για έναν ολόκληρο μήνα αφιερωμένο στη γυναικεία παρουσία στη γαστρονομία, στην οινοποιία και στη σύγχρονη εστιατορική σκηνή.

Από διεθνείς σεφ που ταξιδεύουν στην Αθήνα μέχρι μαγείρισσες της ελληνικής περιφέρειας, οι οποίες φέρνουν τις κουζίνες των τόπων τους στον Πειραιά, αλλά και γυναίκες οινοποιούς που παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε wine bars της πόλης, ο Μάρτιος μετατρέπεται σε μια σειρά από δείπνα, γευσιγνωσίες και συνεργασίες με κοινό παρονομαστή τη δημιουργία.

Η Sara Aqel στο Pharaoh: μια από τις σημαντικότερες γυναίκες σεφ της Μέσης Ανατολής στην Αθήνα

Στις 10 Μαρτίου, το εστιατόριο Pharaoh υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Sara Aqel, μία από τις πιο δυναμικές μορφές της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής της Μέσης Ανατολής. Η Ιορδανο-Παλαιστίνια σεφ έχει βραβευθεί ως Καλύτερη Γυναίκα Σεφ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική από τα MENA’s 50 Best Restaurants και έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 10 χρόνια του Dine Athens.

Η σχέση της Aqel με τη μαγειρική ξεκίνησε από το οικογενειακό τραπέζι, με μια μητέρα που αγαπούσε να μαγειρεύει και να φιλοξενεί φίλους και συγγενείς. Ακολούθησαν σπουδές στη Royal Academy of Culinary Arts στην Ιορδανία και στη Les Roches στην Ελβετία, ενώ πριν επιστρέψει στο Αμμάν εργάστηκε σε μεγάλες γαστρονομικές πόλεις όπως το Παρίσι και το Χονγκ Κονγκ.

Σήμερα βρίσκεται πίσω από το Dara Dining by Sara Aqel, ένα εστιατόριο που στεγάζεται σε αναπαλαιωμένη βίλα στο Αμμάν και το οποίο από την πρώτη στιγμή τράβηξε το ενδιαφέρον της διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας. Το 2025 σημείωσε τη Υψηλότερη Νέα Είσοδο στη λίστα των MENA’s 50 Best Restaurants, ενώ η ίδια τιμήθηκε φέτος ως Best Female Chef της περιοχής.

Το όνομα του εστιατορίου δεν είναι τυχαίο: «Dara» σημαίνει “σπίτι” στα αραβικά, μια λέξη που αποτυπώνει την ιδέα της επιστροφής, της οικειότητας και της κοινότητας γύρω από το τραπέζι. Η κουζίνα της Aqel βασίζεται στην εποχικότητα και στις πρώτες ύλες μικρών παραγωγών, με αναφορές που ξεκινούν από την Ιορδανία και απλώνονται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Στο Pharaoh θα παρουσιάσει ένα ειδικό tasting menu, με πιάτα που αποτυπώνουν τη μαγειρική της ταυτότητα, μαγειρεμένα για μία βραδιά στις φωτιές της αθηναϊκής κουζίνας.

Τέσσερις γυναίκες της ελληνικής κουζίνας στο Vibo Πειραιά

Ολόκληρος ο Μάρτιος αφιερώνεται στις γυναίκες και στο Vibo Piraeus, όπου τέσσερις καταξιωμένες μαγείρισσες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας αναλαμβάνουν διαδοχικά την κουζίνα του πειραϊκού bistrot. Η σειρά αυτών των δείπνων συγκεντρώνει γυναίκες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική γαστρονομία.

Στον Πειραιά θα μεταφέρουν τις γεύσεις των τόπων τους, ενώ τα πιάτα τους θα συνδυαστούν με κρασιά από τις αντίστοιχες περιοχές, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε ποτήρι. Η αρχή έγινε την Τετάρτη 4 Μαρτίου με την Αργυρώ Βάρδα από το εστιατόριο «Ελιά & Δυόσμος» στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Από το 2006 υπηρετεί μια σύγχρονη εκδοχή της κρητικής κουζίνας, με σταθερό σημείο αναφοράς την εποχικότητα, τα βιολογικά χόρτα και τις παλιές συνταγές του νησιού. Στο Vibo παρουσίασε μια κουζίνα απλή στη σύλληψη αλλά βαθιά γευστική, όπου η πρώτη ύλη παραμένει στο επίκεντρο.

Η σκυτάλη πέρασε το Σάββατο 7 Μαρτίου στη Γιώτα Κουφαδάκη, μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης παραδοσιακής κουζίνας της Χαλκιδικής. Αυτοδίδακτη και βαθιά συνδεδεμένη με τον τόπο της, έγινε γνωστή μέσα από τη «Μπουκαδούρα» στη Νικητή, ανανεώνοντας την τοπική γαστρονομία χωρίς να απομακρύνεται από τις ρίζες της. Πιάτα όπως η κολομπαρόπιτα ή οι παστουρμάδες θαλάσσης αποτυπώνουν αυτή τη μαγειρική με ταυτότητα και έντονο χαρακτήρα.

Στις 14 Μαρτίου, το Vibo στρέφεται προς την Ήπειρο, με τη Μαρία Κλήμη, δημιουργό του «Μαγαζάκι που λέγαμε» στα Ιωάννινα. Από το 2018 η Κλήμη δουλεύει αποκλειστικά με μικρούς παραγωγούς και τοπικά προϊόντα, διαμορφώνοντας μια κουζίνα που παραμένει στενά δεμένη με τον τόπο. Το παστίτσιο με μακαρούνες, κιμά προβατίνας και σάλτσα μορνέ έχει εξελιχθεί σε πιάτο-σήμα κατατεθέν της. Το αφιέρωμα στη γυναίκα ολοκληρώνεται την Τρίτη 31 Μαρτίου με τη Τασούλα Κουφοπούλου από το «Απόμερο» στα Καμινάκια Καρδίτσας. Μαζί με την κόρη της Στεφανία, κρατά ζωντανή από το 1995 μια κουζίνα βαθιά οικογενειακή, όπου το λεμονάτο αρνάκι στον ξυλόφουρνο, τα γεμιστά κυδώνια και η καρυδόπιτα-πουτίγκα εκφράζουν μια μαγειρική αυθεντική και βιωμένη στον χρόνο.

Οι γυναίκες οινοποιοί στο προσκήνιο: γευσιγνωσίες στο “Ασφαλώς Και Δεν Πρέπει”

Στο κέντρο της Αθήνας, το wine bar «Ασφαλώς Και Δεν Πρέπει», στην οδό Ασκληπιού, αφιερώνει επίσης τον Μάρτιο στις γυναίκες της οινοποιίας. Για δύο Κυριακές του μήνα, το bar θα σερβίρει αποκλειστικά ετικέτες από ελληνικά κτήματα όπου η γυναικεία παρουσία είναι καθοριστική, ενώ οι γυναίκες επισκέπτριες θα απολαμβάνουν ένα επιπλέον ποτήρι κρασί κερασμένο από την ομάδα του χώρου.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται στις 8 Μαρτίου, με το Κτήμα Παλυβού, όπου τη σκυτάλη της οινοποιίας κρατούν οι αδελφές Βασιλική και Ευαγγελία Παλυβού, τρίτης γενιάς οινοποιοί. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν τρεις χαρακτηριστικές ετικέτες του κτήματος: το «Πέτρινες Πλαγές», με συνδυασμό Μαλαγουζιάς και Chardonnay, το πολυβραβευμένο ροζέ «La vie en rose» και το ημιαφρώδες ροζέ «Bee», με φρουτώδη και λουλουδένια αρώματα.

Η δεύτερη συνάντηση, στις 22 Μαρτίου, είναι αφιερωμένη στο Κτήμα Αβαντίς και τη δημιουργό του, Λένγκα Γρηγοριάδου, γνωστή και για τη δημιουργία των πρώτων ελληνικών καλλυντικών από σταφύλι. Στη δοκιμή περιλαμβάνονται το λευκό «Historia» (Viogner και Ασύρτικο), το ερυθρό Syrah του κτήματος και το νέο ημίξηρο αφρώδες της σειράς Lenga.

Ο Μάρτιος ως μήνας γαστρονομικής αφήγησης από γυναίκες δημιουργούς

Από ένα διεθνές guest chef dinner στο Pharaoh μέχρι τις τοπικές κουζίνες της ελληνικής περιφέρειας στο Vibo και τις γυναικείες φωνές της οινοποιίας στο κέντρο της Αθήνας, οι εκδηλώσεις του Μαρτίου συγκροτούν ένα ευρύτερο αφιέρωμα στη γυναικεία δημιουργία στη γαστρονομία.

Η Ημέρα της Γυναίκας λειτουργεί ως αφετηρία, αλλά το ουσιαστικό μήνυμα εκτείνεται σε ολόκληρο τον μήνα: τη διαδρομή των γυναικών που μαγειρεύουν, καλλιεργούν αμπελώνες, δημιουργούν εστιατόρια και συνεχίζουν να διαμορφώνουν το γαστρονομικό τοπίο της Ελλάδας και της Μεσογείου.