Καθαρά Δευτέρα 2026: Πού τρώμε νηστίσιμα στην Αθήνα

Η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι απλώς η πρώτη ημέρα της Σαρακοστής. Είναι ένα ζωντανό έθιμο που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια περίοδο εγκράτειας και περισυλλογής, αλλά ταυτόχρονα και μια γιορτή συλλογικότητας και εξόδου στη φύση.

Η παράδοση της Καθαράς Δευτέρας με τη λαγάνα, τον χαλβά, τα όσπρια και τα θαλασσινά αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας: το στρωμένο τραπέζι, ο χαρταετός, η οικογενειακή συνάντηση. Για όσους μείνουν στην πόλη και προτιμούν να απολαύσουν το σαρακοστιανό τραπέζι με παρέα, έχουμε επτά προτάσεις εξόδου για νηστίσιμα πιάτα με ουσία και χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ex Machina

Στο ιδιοσυγκρασιακό εστιατόριο του ταλαντούχου σεφ Άνταμ Κοντοβά, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά φθάνουν καθημερινά και αυτό το ξέρει όποιος έχει βρεθεί στη φιλόξενη σάλα του. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι πως για την Καθαρά Δευτέρα έχει επιμεληθεί ένα σούπερ μενού που, ενώ πατά στην παράδοση, θα καταφέρει να σε ξαφνιάσει.

Θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε το τηγανιτό γαριδάκι με μαγιονέζα kimchi, την ψητή σουπιά φρικασέ με μαρούλια της θάλασσας και «κανονικά» μαρούλια, τα καυτερά αχνιστά μύδια με ζωμό σαφράν και ψητό ψωμί και τα στρείδια με πίκλες και σάλτσα umami. Όλα, φυσικά, συνοδεύονται από τις οινικές επιλογές της φανταστικής σομελιέ Κωνσταντίνας Κόρδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EX MACHINA / food with a backstory (@exmachina.athens) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμπεδοκλέους 34, Παγκράτι, Τηλ. 2107560362

Zappa (Aigli Zappeiou)

Αν είσαι βέρος Αθηναίος τότε ξέρεις ότι η βόλτα στο Ζάππειο, με τους εκατοντάδες χαρταετούς να πετούν στον αττικό ουρανό είναι κάτι ανεπανάληπτο. Μετά εξυπακούεται ότι θα πας για τραπέζι στο ολοκαίνουριο Zappa, το all-day fine dining εστιατόριο της Αίγλης Ζαππείου. Στη φιλόξενη σάλα του σε περιμένει ένα μενού ειδικά σχεδιασμένο από τον σεφ Χρύσανθο Καραμολέγκο, με γεύσεις ελληνικές, αυθεντικές και γνώριμες. Εμείς πάντως που είχαμε δοκιμάσει τις γαρίδες και τις αγκινάρες σχάρας με βινεγκρέτ λάιμ, μέλι, μουστάρδα Ντιζόν και τσερμούλα (μαροκινός συνδυασμός μπαχαρικών και φρέσκων μυρωδικών), ακόμη τις συζητάμε.

Κήπος Ζαππείου, Αθήνα ,Τηλ. 2144099800

Ψάριστον

Σε αυτή την funky εκδοχή της κλασικής ψαροταβέρνας του Βασίλη Ακρίβου θα βρεις τηγανητό χταπόδι με μαγιονέζα σκόρδου και flakes χταποδιού, φούσκες σεβίτσε με ντομάτα φρέσκια, καραβίδες σασίμι με καμένη κρέμα, αρωματισμένη με φύκια και απολαυστική γαριδομακαρονάδα. Αν δεν νηστεύεις, πες ναι στο κεφάλι ψαριού στο φούρνο με ντοματίνια και βασιλικό και στις πικάντικες γαρίδες με σάλτσα πιπεριάς τουρσί και τυρί γκοργκοτζόλα. Στα συν του η ψαγμένη wine list, με ετικέτες κυρίως από Έλληνες παραγωγούς και τα προσεκτικά διαλεγμένα αποστάγματα.

Καλαβρύτων 16, Νέο Ηράκλειο, Τηλ. 2102850746

Άργουρα

Κλασικό στέκι πλέον εδώ και χρόνια, θεωρείται το καλύτερο εστιατόριο που μπορείς να επισκεφτείς για να απολαύσεις φούσκες, καλόγνωμες, στρόμπια με κάππαρη, στρειδόχτενα και χταπόδι καρπάτσιο. Πέρα από τα ωμά του όμως, ανάμεσα στα must πιάτα ξεχωρίζουν οι πληθωρικές γκόγκλιες με καραβίδες. Φυσικά, για όσους δεν νηστεύουν υπάρχει πάντα ψάρι, το οποίο το φτιάχνουν με διάφορους τρόπους και αξίζει να το δοκιμάσεις με κλειστά τα μάτια.

Αγησιλάου 49–51, Τζιτζιφιές, Καλλιθέα, Τηλ. 2177173200

Ουζερί του Λάκη

Το Ουζερί του Λάκη διατηρεί τον χαρακτήρα του παραδοσιακού ουζερί. Για την Καθαρά Δευτέρα 2026, το τραπέζι γεμίζει με μεζέδες θαλασσινούς και καλομαγειρεμένους. Πέρα από το αχνιστό σαλάχι για το οποίο έχει γίνει στέκι, θα βρεις εδώ γαρίδες σαγανάκι, αλλά και ζυμαρικά που βράζουν σε μελάνι σουπιάς. Ατμόσφαιρα ανεπιτήδευτη, με έμφαση στην παρέα. Ούζο, τσίπουρο και ρακή πρωταγωνιστούν, μιας και διαθέτει πάνω από εκατό ετικέτες για να διαλέξεις.

Ελπίδος 16 (πεζόδρομος), Πλ. Βικτωρίας, Τηλ. 2108213776

Ζαρκαδούλας (Τα Καβουράκια)

Διάσημο ψαρομάγαζο για το χατίρι του οποίου πολλοί διασχίζουν ολόκληρη την Αθήνα, χωρίς να παραπονεθούν. Πέρα από τα ωραιότατα τηγανητά και ψητά ψαράκια, κουτσομούρα, μπακαλιάρο, πεσκανδρίτσα που προμηθεύονται απευθείας από την ψαραγορά της Νέας Αρτάκης στην Εύβοια και τις πληθωρικές σαλάτες του, εδώ θα έρθεις για τα βραστά με λαδολέμονο καβουράκια και για τις jumbo γαρίδες. Σημείωσε ακόμη την παραδοσιακή ταραμοσαλάτα και τις πατάτες που είναι κομμένες στο χέρι και τηγανίζονται τη στιγμή της παραγγελίας.

Βιθυνίας 32, Νίκαια, Τηλ. 2104252770

Το Καφενείο

Τα παντζάρια στα κάρβουνα ξεκινούν διακριτικά το γεύμα, χάρη στο γήινο βάθος τους και στο σωστό ψήσιμο. Κατόπιν θα περάσεις σε μια οσπριάδα, στη γαρίδα γάμπαρη στο ελαιόλαδο και στις σουπιές με ψιλικά. Ωραία ιδέα είναι, επίσης, το μπριάμ με γλυκοπατάτα, ενώ τα μανιτάρια στιφάδο έχουν πάντα ωραία υφή και μια χαρακτηριστική γλύκα από το κρεμμύδι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη To Kafeneio 1987 (@tokafeneio1987)

Κατά παρέκκλιση, πάρε και μια σαρδέλα παντρεμένη για το τσίπουρο, γιατί η Σαρακοστή που έρχεται θέλει και πρέπει να ξεκινά με καλοπέραση και η σεφ Κυριακή Φωτοπούλου επιμένει ιδιαίτερα σε αυτό.

Λουκιανού 26, Κολωνάκι, Τηλ.2107239600