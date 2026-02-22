Καθαρά Δευτέρα στο Four Seasons Astir Palace Athens: Νηστίσιμα δίπλα στη θάλασσα

Την έναρξη της Σαρακοστής σηματοδοτεί η Καθαρά Δευτέρα, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά έθιμα της ελληνικής παράδοσης. Αποτελεί την αφορμή της εκδρομής, της συνάντησης με τα αγαπημένα πρόσωπα, του στρωμένου τραπεζιού με τα νηστίσιμα, δηλαδή τη λαγάνα, τον ταραμά και τα θαλασσινά. Πέρα όμως από τον θρησκευτικό της χαρακτήρα, η παράδοση της συγκεκριμένης ημέρας παραμένει μια πολιτισμική εμπειρία που ενώνει οικογένειες και φίλους γύρω από τη γεύση, τη μνήμη και τη μετάβαση σε μια περίοδο εγκράτειας και ανανέωσης.

Στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, η φετινή Καθαρά Δευτέρα έχει παραθαλάσσιο χαρακτήρα και δύο διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις που τιμούν τη σαρακοστιανή κουζίνα με ακρίβεια και φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Taverna 37, το γεύμα της ημέρας (110€ ανά άτομο) αναπτύσσεται σε διαδοχικά στάδια που αποτυπώνουν τον πλούτο των νηστίσιμων πιάτων. Η εμπειρία ξεκινά με την παραδοσιακή «παραμάνα», μια σύνθεση εμβληματικών σαρακοστιανών εδεσμάτων: ντολμαδάκια, φάβα, ταραμοσαλάτα και άλλες κλασικές γεύσεις της ημέρας.

Ακολουθούν φρέσκες σαλάτες και ζεστά ορεκτικά με γαρίδες και μύδια, καθώς και η μακαρονάδα με χταπόδι, πριν παρουσιαστεί η πλούσια πιατέλα ψητών θαλασσινών με καραβίδα, χταπόδι, γαρίδα, σουπιά και καλαμάρι που συνοδεύονται από εποχικές γαρνιτούρες.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με χαλβά και μια επιλογή παραδοσιακών ελληνικών γλυκισμάτων, προτάσεις που εξασφαλίζουν μια ισορροπία ανάμεσα στο τελετουργικό της Καθαράς Δευτέρας και στη σύγχρονη φιλοξενία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για όσους προτιμούν έναν πιο χαλαρό ρυθμό, το Mercato προτείνει ένα πληθωρικό brunch Καθαράς Δευτέρας (110€ ανά άτομο), συνδυάζοντας ελληνικές νηστίσιμες συνταγές με ιταλικές γευστικές αναφορές. Φοκάτσα, μαζί με την απαραίτητη λαγάνα, ταραμοσαλάτα, ντολμαδάκια και εποχικές παρασκευές, καθώς και επιλογές raw bar δίνουν το σήμα για την έναρξη, ενώ ακολουθούν ιταλικές σπεσιαλιτέ κυρίως θαλασσινών, καθώς και άλλες μεσογειακές συνταγές. Το φινάλε ανήκει στα παραδοσιακά νηστίσιμα γλυκά και στο εμβληματικό Chocolate Room του Mercato.

Η θέα στον Σαρωνικό λειτουργεί ως φυσικό σκηνικό μιας ημέρας που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη γιορτή. Κι όλα αυτά έχουν και οικογενειακή διάσταση μέσα από το πρόγραμμα του Kids For All Seasons, με δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας.

Τα παιδιά θα διασκεδάσουν με κατασκευές χαρταετών, σαρακοστιανά μοτίβα με ζυμάρι, παιχνίδια και άλλες πολλές εικαστικές δράσεις. Οι δραστηριότητες είναι διαθέσιμες και για εξωτερικούς επισκέπτες με ημερήσιο πάσο 50€ ανά άτομο.

Η Καθαρά Δευτέρα στο Four Seasons Astir Palace Athens συνδυάζει το σαρακοστιανό τραπέζι με οργανωμένη φιλοξενία υψηλού επιπέδου, σε ένα περιβάλλον ανοιχτό προς τη θάλασσα και τον ανοιξιάτικο ορίζοντα.

Απαιτείται κράτηση μέσω www.fsathens.com/dining, στο email dining.reservations@fourseasons.com ή τηλεφωνικά στο +30 210 890 1190.