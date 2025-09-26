Κέικ σοκολάτας με μαύρη μπύρα και γλάσο τυριού κρέμα

Αυτό το κέικ είναι ένα μυστηριώδες «σκοτεινό» μεγαλείο.

Έχει ιδιαίτερη γεύση, γεμάτη πλούσιες αντιθέσεις και υγρή υφή.

Δεν θα νιώθετε την μπύρα τρώγοντάς το, αλλά σίγουρα θα έχει μια ενδιαφέρουσα, διαφορετική επίγευση, σε σύγκριση με όποιο άλλο κέικ σοκολάτας έχετε δοκιμάσει.

Αυτή η συνταγή, δεν είναι για κάθε μέρα, γιατί περιέχει μπόλικη ζάχαρη, για να αντισταθμίσει οποιαδήποτε πιθανή πικράδα της Guinness.

Είναι στην ευχέρειά σας αν θα βάλετε γλάσο στην κορυφή, καθώς σερβίρεται και χωρίς αυτό, ωραιότατα, το κέικ.

Κέικ σοκολάτας με Guinness

Υλικά:

Για το κέικ:

250 ml Guinness

250 γρ. ανάλατο βούτυρο

75 γρ. κακάο σε σκόνη

400 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

150 γρ. γιαούρτι αγελάδος

2 μεγάλα αυγά

2 1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

275 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

Για το γλάσο:

300 γρ. τυρί κρέμα

150 γρ. ζάχαρη άχνη

2 κ.γ. κορν φλάουρ

125 ml κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα.

Βουτυρώνουμε και στρώνουμε με λαδόκολλα, ένα αντικολλητικό στρογγυλό ταψί, διαμέτρου 23 εκ. ή φόρμα κέικ με έλασμα και αποσπώμενη βάση.

Ρίχνουμε την μπύρα Guinness σε μια μεγάλη, φαρδιά κατσαρόλα, προσθέτουμε το βούτυρο , σε κομμάτια και ζεσταίνουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο.

Τότε, βάζουμε το κακάο και τη ζάχαρη.

Χτυπάμε σε μπωλ, το γιαούρτι, με τα αυγά και τη βανίλια και ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Τέλος προσθέτουμε το αλεύρι και τη σόδα.

Αδειάζουμε το μείγμα του κέικ στο ταψί και ψήνουμε για 45 λεπτά έως μία ώρα, ανάλογα με τη δύναμη του φούρνου. Να θυμάστε πάντως ότι πρόκειται για κέικ με υγρή υφή.

Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς μέσα στο ταψί πάνω σε μια σχάρα.

Ύστερα από 2 ώρες, ξεφορμάρουμε σε στρογγυλή επίπεδη πιατέλα ή βάση για κέικ.

Φτιάχνουμε το γλάσο χτυπώντας ελαφρά το τυρί κρέμα να μαλακώσει και κοσκινίζοντας, μέσα σε αυτό, την άχνη ζάχαρη και το κορν φλάουρ. Ανακατεύουμε να ενσωματωθεί.

Γλασάρουμε την επιφάνεια του μαύρου κέικ έτσι ώστε να μοιάζει με την αφρώδη κορυφή της διάσημης μπύρας.