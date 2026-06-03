King Ranch Chicken Casserole: Το απόλυτο αμερικανικό comfort food

Οι φίλοι μας, οι Αμερικάνοι ονομάζουν όλα τα φαγητά φούρνου με λιωμένα τυριά, casseroles.

Ό,τι περισσεύει δηλαδή, από κοτόπουλο, κρέας ή ψαρικό, ανακατεύεται με λαχανικά και γκρατινάρεται στον φούρνο.

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Αυτή η πρακτική, λοιπόν, συνδυάζει την οικιακή οικονομία αλλά και την κορυφαία σπιτική γεύση.

Έτσι τα φαγητά αυτά, δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με τεχνικές υψηλής γαστρονομίας ή περίπλοκες ισορροπίες.

Σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά γιατί μιλούν κατευθείαν στη μνήμη και στην ανάγκη για «φαγητό παρηγοριάς».

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King Ranch Chicken Casserole

Υλικά (για 6–8 μερίδες):

45 γρ. βούτυρο

1 μέτρια κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη (περίπου 220 γρ.)

1 μικρό κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο (περίπου 150 γρ.)

1 μικρή πιπεριά jalapeño, χωρίς σπόρια και ψιλοκομμένη

1 κ.σ. chili σκόνη

2 κ.γ. κύμινο

225 γρ. cream cheese, σε θερμοκρασία δωματίου

2 κονσέρβες ντομάτας (συνολικά περίπου 560 γρ.)

1 ψητό κοτόπουλο 1,2–1,4 κιλών, ξεψαχνισμένο

360 γρ. sour cream

1 κ.γ. αλάτι

225 γρ. τριμμένο τυρί τσένταρ

12 καλαμποκίσιες τορτίγιες

φρέσκος κόλιανδρος ή μαϊντανός ψιλοκομμένος για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και τοποθετούμε τη σχάρα στο επάνω τρίτο του φούρνου.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι, λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Προσθέτουμε την κόκκινη πιπεριά, το κρεμμύδι και το jalapeño και σοτάρουμε ανακατεύοντας συχνά μέχρι να μαλακώσουν και να γλυκάνουν ελαφρώς, περίπου για 5–6 λεπτά.

Ρίχνουμε το chili και το κύμινο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για ακόμη 1 λεπτό, μέχρι τα μπαχαρικά να απελευθερώσουν τα αρώματά τους.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το cream cheese ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει.

Προσθέτουμε τις ντομάτες με τις πράσινες πιπεριές, το ξεψαχνισμένο κοτόπουλο, τη sour cream και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι όλα τα υλικά να «δέσουν» μεταξύ τους και να αποκτήσουμε μια πλούσια, κρεμώδη γέμιση.

Σε ένα πυρίμαχο ταψί περίπου 23×33 εκ. απλώνουμε στον πάτο λίγη από τη γέμιση κοτόπουλου και πασπαλίζουμε με μέρος από το τυρί.

Στρώνουμε από πάνω τις μισές τορτίγιες, ελαφρώς επικαλυπτόμενες ώστε να καλύψουν όλη την επιφάνεια.

Συνεχίζουμε με δεύτερη στρώση γέμισης και τυριού και επαναλαμβάνουμε με τις υπόλοιπες τορτίγιες.

Ολοκληρώνουμε με την υπόλοιπη γέμιση και τελειώνουμε με μια γενναιόδωρη στρώση τσένταρ, στην επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 15–20 λεπτά, μέχρι το φαγητό μας να αρχίσει να κοχλάζει στις άκρες και το τυρί να έχει λιώσει πλήρως.

Στη συνέχεια ανεβάζουμε τη λειτουργία του φούρνου σε grill και αφήνουμε για 1–2 λεπτά ακόμη, μέχρι η επιφάνεια να αποκτήσει χρυσαφένιες καψαλισμένες κηλίδες.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για περίπου 10 λεπτά πριν το κόψουμε, ώστε να σταθεροποιηθούν οι στρώσεις και να αναδειχθούν καλύτερα οι γεύσεις.

Σερβίρουμε με φρέσκο κόλιανδρο ή μαϊντανό και, αν θέλουμε, με λίγες σταγόνες lime για περισσότερη φρεσκάδα και οξύτητα.