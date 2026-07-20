Συνταγή για αχινοσαλάτα

Αυτό το πιάτο φτιάχνεται, κανονικά, δίπλα στο κύμα.

Παλιά, βγάζαμε αχινούς, που έπρεπε να είναι καφέ–κόκκινοι, τους άνοιγαν οι πιο επιτήδειοι της παρέας και τους σερβίραμε, μέσα στο κέλυφός τους, με λαδολέμονο και ψωμί.

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Ο αχινός έχει τόσο καθαρή γεύση και τόσο χαρακτηριστική, ώστε κάθε περιττή προσθήκη λειτουργεί αρνητικά.

Για αυτό και θα πρέπει να επιλέξουμε τον δύσκολο δρόμο της αφαίρεσης: οξύτητες μόνο, για να αναδειχθεί η γεύση της θάλασσας.

Θα χρειαστούμε, απαραιτήτως φρέσκο ψωμί για απολαύσουμε μέχρι και την τελευταία σταγόνα γεύσης.

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Αχινοσαλάτα

Υλικά (4 μερίδες):

8 φρέσκοι αχινοί

120 γρ. καλό ελαιόλαδο

40 γρ. χυμός λεμονιού

15 γρ. χυμός πορτοκαλιού

40 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

15 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

2 γρ. ξύσμα λεμονιού

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ανθός αλατιού (προαιρετικά και μόνο αν χρειαστεί)

120 γρ. προζυμένιο ψωμί, ψημένο

Εκτέλεση:

Ανοίγουμε προσεκτικά τους αχινούς και συλλέγουμε τόσο τα αυγά όσο και τους φυσικούς χυμούς τους σε ένα μπολ, απομακρύνοντας τυχόν κομμάτια από το κέλυφος.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τον χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύουμε απαλά, χωρίς να διαλυθούν τα αυγά του αχινού.

Ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, τον άνηθο, τον μαϊντανό και το ξύσμα λεμονιού, συνεχίζοντας το ανακάτεμα με απαλές κινήσεις.

Δοκιμάζουμε και, μόνο αν είναι απαραίτητο, προσθέτουμε ελάχιστο ανθό αλατιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως, συνοδεύοντας με ζεστό προζυμένιο ψωμί, ώστε να απολαύσουμε την αχινοσαλάτα όσο διατηρεί αναλλοίωτη τη φρεσκάδα και το άρωμα της θάλασσας.