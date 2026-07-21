Κρουασάν και cookie μαζί, δηλαδή crookie

Στη σύγχρονη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, οι νέες συνταγές γεννιούνται όχι από την αναζήτηση του καινούργιου, αλλά από την επιθυμία να αξιοποιηθεί διαφορετικά κάτι ήδη αγαπημένο.

Το crookie, η συνάντηση του βουτυράτου κρουασάν με τη ζύμη μπισκότου, εμφανίστηκε αρχικά σε βιτρίνες αρτοποιείων και γρήγορα απέκτησε φανατικό κοινό.

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Καθώς ψήνεται, η ζύμη απλώνεται και καραμελώνει στις άκρες, ενώ το εσωτερικό παραμένει μαλακό και γεμάτο λιωμένη σοκολάτα. Το αποτέλεσμα είναι μισό κρουασάν και μισό φρεσκοψημένο μπισκότο.

Αν τα κρουασάν είναι μίας ημέρας, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη καλύτερο.

Οι στρώσεις του φύλλου, απορροφούν μέρος της υγρασίας από τη ζύμη μπισκότου και έτσι πιο γεμάτη υφή μετά το ψήσιμο.

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Crookie

Υλικά (για 4 τεμάχια):

Για 300 γρ. ζύμη μπισκότου:

120 γρ. βούτυρο αγελάδος, μαλακωμένο

70 γρ. καστανή ζάχαρη

40 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 αυγό μεσαίου μεγέθους (περίπου 50 γρ.)

180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 γρ. αλάτι

80 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Για τη σύνθεση:

4 μεγάλα κρουασάν βουτύρου

1 αυγό, χτυπημένο, για επάλειψη

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τη ζύμη μπισκότου: Χτυπάμε το μαλακωμένο βούτυρο με την καστανή και την κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να σχηματιστεί αφράτο μείγμα.

Προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Προσθέτουμε τα στερεά υλικά στο μείγμα βουτύρου και ανακατεύουμε ίσα ίσα μέχρι να σχηματιστεί ζύμη.

Ρίχνουμε τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε απαλά.

Συνθέτουμε τα crookies: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Κόβουμε τα κρουασάν οριζόντια, χωρίς να τα χωρίσουμε εντελώς στα δύο.

Μοιράζουμε περίπου τα δύο τρίτα της ζύμης στο εσωτερικό των κρουασάν.

Με την υπόλοιπη ζύμη καλύπτουμε την επάνω επιφάνειά τους, πιέζοντας ελαφρά.

Αλείφουμε τα εμφανή σημεία του κρουασάν με το χτυπημένο αυγό.

Τοποθετούμε τα crookies σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε για 14-18 λεπτά, μέχρι η ζύμη να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και οι άκρες να καραμελώσουν.

Αφήνουμε να σταθούν για 10 λεπτά πριν τα σερβίρουμε.