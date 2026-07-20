Συνταγή για μπαρμπούνια με τραχανά και λεμόνι

Όπως οι βορειοαφρικανοί τρώνε ψάρι με κους κους, εμείς θα φτιάξουμε το αντίστοιχο με τα δικά μας, ντόπια υλικά.

Ο τραχανάς πρέπει να είναι χυλωμένος, αλλά όχι στεγνός, γιατί λειτουργεί σαν ζουμερό συνοδευτικό.

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Το λεμόνι μπαίνει σε δύο φάσεις (μέσα και στο τέλος) για να κρατήσει ένταση χωρίς οξύτητα που «επιτίθεται».

Τα ψαράκια δεν τα γυρίζουμε συχνά, γιατί είναι ευαίσθητα και θέλουν σταθερότητα στο μαγείρεμα.

Αν χρησιμοποιήσουμε ξινό τραχανά, μειώνουμε ελαφρά το λεμόνι.

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Μπαρμπούνια με τραχανά

Υλικά (για 4 άτομα):

1.000–1.200 γρ. μπαρμπούνια, καθαρισμένα

200 γρ. τραχανάς (ξινός ή γλυκός, κατά προτίμηση ξινός)

1.200 γρ. ζωμός ψαριού ή λαχανικών, ζεστός

80 γρ. ελαιόλαδο

120 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 γρ. σκόρδο (2 σκελίδες), ψιλοκομμένο

80 γρ. λευκό ξηρό κρασί

60 γρ. χυμός λεμονιού (και επιπλέον για το σερβίρισμα)

ξύσμα από 1 λεμόνι (5 γρ.)

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

5 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 5–6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για 1 λεπτό.

Ρίχνουμε τον τραχανά και τον ανακατεύουμε για 1–2 λεπτά ώστε να «γυαλίσει» ελαφρά στο λάδι.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.

Προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι ο τραχανάς να χυλώσει (περίπου 12–15 λεπτά).

Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, το ξύσμα, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε.

Τοποθετούμε τα ψαράκια πάνω στον τραχανά και σιγομαγειρεύουμε για 8–10 λεπτά, μέχρι να ψηθούν απαλά. Δεν ανακατεύουμε έντονα — μόνο κουνάμε ελαφρά την κατσαρόλα.

Αποσύρουμε και αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά πριν το σερβίρισμα.

Ολοκληρώνουμε με μαϊντανό και λίγο φρέσκο λεμόνι.