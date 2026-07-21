Συνταγή για καπνιστό σκουμπρί με λεμόνι, μουστάρδα και φινόκιο

Το καπνιστό σκουμπρί δεν είναι ψάρι που «μαγειρεύεται», είναι ήδη έτοιμο για κατανάλωση.

Αυτό που μένει να ρυθμίσουμε είναι η έντασή του.

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Δεν θα το επεξεργαστούμε θερμικά.

Το λεμόνι πρέπει να είναι αρκετό, αλλιώς η λιπαρότητα βαραίνει το πιάτο.

Θα το αφήσουμε λίγο χρόνο να σταθεί και θα το σερβίρουμε χλιαρό.

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Σκουμπρί με φινόκιο

Υλικά (για 4 άτομα):

2 μεγάλα καπνιστά σκουμπριά (400–500 γρ. καθαρό κρέας συνολικά)

120 γρ. φινόκιο (μαραθόριζα), πολύ λεπτοκομμένο

60 γρ. ελαιόλαδο

40 γρ. χυμός λεμονιού

10 γρ. ξύσμα λεμονιού

15 γρ. μουστάρδα Dijon

10 γρ. μέλι (προαιρετικά, για ισορροπία)

20 γρ. κάπαρη ξαλμυρισμένη

10 γρ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

2 γρ. μαύρο πιπέρι

1 μικρό ξερό κρεμμύδι πολύ λεπτοκομμένο

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε το καπνιστό σκουμπρί, αφαιρούμε πέτσα και κόκαλα και το κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια.

Σε μπολ ανακατεύουμε το φινόκιο, την κάπαρη, τον μαϊντανό και το κρεμμύδι.

Σε ξεχωριστό μπολ φτιάχνουμε dressing με ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα, μέλι και πιπέρι, μέχρι να γίνει ομοιογενές.

Προσθέτουμε το σκουμπρί στο μείγμα λαχανικών και ανακατεύουμε πολύ απαλά για να μη διαλυθεί.

Περιχύνουμε με το dressing και αφήνουμε το πιάτο να σταθεί 10–15 λεπτά πριν το σερβίρισμα.