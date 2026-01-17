Κοτόπουλο με πιπεριές στη γάστρα, γύρος μανιταριών και σουβλάκι σολομού ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Ήρθε πάλι αυτή η ώρα που προγραμματίσουμε την επόμενη εβδομάδα, από άποψη σπιτικών γευμάτων.

Θέλουμε να είναι γεμάτα απολαυστικές γεύσεις, χωρίς όμως να απαιτούν πολλές ώρες προετοιμασίας και ιδιαίτερη σκέψη.

Ξεκινάμε την εβδομάδα με ένα κλασικό και αγαπημένο οικογενειακό πιάτο, όπως είναι με κοτόπουλο ψημένο στη γάστρα με πατάτες και πιπεριές, που εμένα, προσωπικά, με γυρνάει στην παιδική μου ηλικία.

Η μητέρα μου έβαζε και ολόκληρα μανιτάρια κονσέρβα και έψηνε το φαγητό σε πήλινη γάστρα.

Συνεχίζουμε την εβδομάδα, με veggie και υγιεινά πιάτα, γεμάτα ασιατικές γεύσεις και αρώματα.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοτόπουλο με πατάτες και πιπεριές στη γάστρα: αυτό το φαγητό είναι παιδική μνήμη για μένα. Το φτιάχνω και στο δικό μου σπίτι, πολύ συχνά, γιατί έχει πάντα απήχηση.

Ψώνια: κοτόπουλο (σε κομμάτια), πατάτες, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, σκόρδο, ρίγανη, μουστάρδα, λεμόνια.

Τρίτη

Γύρος μανιταριών με χαλούμι, πίτες και σάλτσα γιαούρτι: ένα κλασικό πιάτο, δέχεται ένα veggie twist.

Ψώνια: μανιτάρια πλευρώτους, χαλούμι, σκόρδο, ρίγανη, μπαχαρικό γκάραμ μασάλα, ντοματοπελτές, σόγια σως, βαλσαμικό ξύδι, γιαούρτι, μαϊντανό, κουρκουμά, ξύδι, πίτες για σουβλάκι.

Τετάρτη

Φακές σούπα: ημέρα οσπρίων, στα μισά της εβδομάδας. Μπορούμε να ρίξουμε και λίγο ρυζάκι στις φακές, όπως το τρώγαμε παιδιά, για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.

Ψώνια: φακές(ψιλές ή χονδρές), καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο, δάφνη, κύμινο, ξύδι, ντοματοπελτές, ρύζι (προαιρετικά).

Πέμπτη

Χοιρινή πανσέτα γλυκόξινη με noodles: ασιατική γεύση, κοντά στα Ελληνικά γούστα και σχετικά γρήγορη στην παρασκευή της.

Ψώνια: χοιρινή πανσέτα, noodles, κρεμμυδάκια φρέσκα, σκόρδο, τζίντζερ, τσίλι, μέλι, σόγια σως, ξύδι βαλσαμικό.

Παρασκευή

Σουβλάκι σολομού με καστανό ρύζι: light επιλογή, που μας χορταίνει και μαρινάρεται από πριν, για να ψηθεί για λίγα λεπτά, μέχρι να ετοιμαστεί το ρύζι. Αν μάλιστα επιλέξουμε το έτοιμο ρύζι, που ζεσταίνεται απλώς, στον φούρνο μικροκυμάτων, τότε τα πράγματα είναι ακόμη πιο απλά.

Ψώνια: φιλέτο σολομού σε κύβους, ,καστανό ρύζι, λάιμ, τζίντζερ, σκόρδο, γούστερ σως.



