Κοτόπουλο με σάλτσα πάπρικας και σάντουιτς με κεφτέδες κοκκινιστούς ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Άλλη μία εβδομάδα, θα ξεκινήσει με νόστιμες και ισορροπημένες προτάσεις.

Εδώ σάς έχουμε τα φαγητά για το καθημερινό τραπέζι, μαζί με την αναλυτική λίστα για τα ψώνια που πρέπει να κάνετε για να κυλήσουν όλα «ρολόι».

Το μενού αυτής της εβδομάδας είναι εμπνευσμένο από την καθημερινή, σπιτική κουζίνα, με πιάτα που συνδυάζουν ευκολία, νοστιμιά και θρεπτική αξία.

Από το κοτόπουλο σε κρεμώδη σάλτσα πάπρικας, μέχρι τα viral ζυμαρικά με σολομό και τα φασόλια φούρνου με σπανάκι, που είναι για να ξέρετε, ηπειρώτικη συνταγή.

Και επειδή φροντίζουμε μέσα από το φαγητό και τα κέφια μας, η εβδομάδα θα κλείσει με επιλογές με χαρακτήρα “cheat day“, σάντουιτς με κεφτέδες και σπιτικό καλτσόνε.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοτόπουλο με σάλτσα πάπρικας και ρύζι: εγώ βάζω φιλεταρισμένα κομμάτια κοτόπουλου, που ρουφούν καλύτερα την κρεμώδη σάλτσα και συνοδεύω με ρυζάκι.

Ψώνια: κοτόπουλο στήθος και μπούτι φιλεταρισμένο, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά κόκκινη, πάπρικα γλυκιά, πάπρικα καπνιστή, ντοματοπελτέ, κρέμα γάλακτος, ρύζι.

Τρίτη

Πένες με σολομό ντοματίνια & φέτα: η viral συνταγή που όπως έγραφε και μια φίλη προχθές: δεν το πιστεύεις πόσο εύκολη και είναι και πόσο νόστιμη βγαίνει.

Ψώνια: πένες, φιλέτο σολομού, ντοματίνια, φέτα, σκόρδο, βασιλικός.

Τετάρτη

Φασόλια φούρνου με σπανάκι: είπαμε είναι ηπειρώτικη συνταγή. Εκεί την κάνουν περισσότερο με γίγαντες, αλλά και με μεγάλα φασόλια γίνεται, απίστευτη.

Ψώνια: φασόλια ξερά, σπανάκι φρέσκο, κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, ντομάτα κονκασέ, μαϊντανός.

Πέμπτη

Σάντουιτς με κεφτέδες κοκκινιστούς: το σάντουιτς αυτό μου φέρνει στο μυαλό Ιταλούς μετανάστες στη Νέα Υόρκη, να περιμένουν στην ουρά για το μεσημεριανό τους. Το αποτέλεσμα αλλάζει επίπεδο αν καταφέρετε να βρείτε μαλακό ψωμάκι μπριος, που θα «ρουφήξει» όλη τη σάλτσα ντομάτας.

Ψώνια: κιμάς ανάμεικτος (μοσχαρίσιος και χοιρινός), αυγό, ψωμί μπαγιάτικο ή φρυγανιά τριμμένη, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός, ρίγανη, ντομάτα κονκασέ, ντοματοπελτές, ζάχαρη, μακρόστενα μπριος για σάντουιτς, τριμμένη μοτσαρέλα.

Παρασκευή

Καλτσόνε με αλλαντικά, τυριά & μανιτάρια: comfort φαγητό για το τέλος της εβδομάδας. Σας έχω τα υλικά για να φτιάξετε τη ζύμη της πίτσας μόνοι σας, αλλά προσωπικά, επειδή δεν προλαβαίνω, έχω σχεδόν πάντα στο ψυγείο, φρέσκια ζύμη.

Ψώνια: ζύμη πίτσας ψυγείου (ή αλεύρι, μαγιά, νερό, λάδι, αλάτι), σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, τριμμένο γκούντα, ζαμπόν καπνιστό, σαλάμι αέρος, μανιτάρια κονσέρβας, πράσινη πιπεριά, ρίγανη.