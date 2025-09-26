Λαζάνια φούρνου με πλούσια γέμιση πίτσα πεπερόνι

Πίτσα ή λαζάνια; Γιατί να έχουμε διλήμματα και στην απόλαυση;

Οι δύο μαγικές λέξεις-κλειδιά που θα ενθουσιάσουν τα παιδιά όλων των ηλικιών, συνδυάζονται, σε ένα πιάτο.

Η πίτσα και τα λαζάνια έχουν πολλές ομοιότητες και αυτή η συνταγή είναι ίσως η πιο εύκολη και γρήγορη, για το αγαπημένο μας comfort food.

Στη συναρμολόγηση του φαγητού, που είναι απλώς, μια επανάληψη στρώσεων, μπορείτε να βάλετε και τα παιδιά, καθώς αυτή η δουλειά μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, μέσω της επανάληψης ενός μοτίβου.

Μου αρέσει να χρησιμοποιώ μικρές φέτες πεπερόνι, που τα παιδιά λατρεύουν, επειδή τα μικρά πράγματα ταιριάζουν τέλεια στον μικρόκοσμό τους. Επίσης οι μικρές φέτες πεπερόνι κάνουν τα λαζάνια πιο εύκολα στο κόψιμο και το σερβίρισμα. Αν βρείτε μόνο μεγάλες φέτες, μπορείτε να τις κόψετε στη μέση ή στα τέσσερα, πριν συναρμολογήσετε τα λαζάνια.

Λαζάνια με πεπερόνι

Υλικά:

230 γρ. λαζάνια έτοιμα για φούρνο (περίπου 15 φύλλα φρέσκα λαζάνια – αλλιώς από το ράφι τα οποία πρέπει να βράσετε για λίγο λεπτά)

1 μεγάλο βάζο έτοιμη σάλτσα ντομάτας (περίπου 6 φλιτζάνια ) ή σπιτική

750 μοτσαρέλα τριμμένη (περίπου 5 φλιτζάνια)

150 γρ. λεπτές φέτες πεπερόνι, κατά προτίμηση μικρής διαμέτρου

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C και τοποθετούμε τη σχάρα στο κέντρο.

Σε ένα πυρέξ απλώνουμε 3/4 φλιτζανιού σάλτσα ντομάτας, με ένα κουτάλι.

Για την πρώτη στρώση, βάζουμε 3 φύλλα λαζάνια σε ίση απόσταση μεταξύ τους. Προσθέτουμε άλλα 3/4 φλιτζανιού σάλτσα και απλώνουμε. Πασπαλίζουμε 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα πάνω από τη σάλτσα και στη συνέχεια γαρνίρουμε με το 1/5 από τις φέτες πεπερόνι (περίπου 50 μικρά δισκάκια πεπερόνι).

Επαναλαμβάνουμε τα ίδια βήματα για τις επόμενες τέσσερις στρώσεις.

Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 25 λεπτά.

Βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 5 λεπτά, να γκρατιναριστεί ελαφρώς το φαγητό μας.

Αφήνουμε να κρυώσει για 15 λεπτά πριν σερβίρουμε, ώστε να διατηρήσει το σχήμα του όταν το κόψουμε.