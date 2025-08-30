Γλυκό ψυγείου «Βραζιλιάνα» με καραμέλα γάλακτος και γεύση καφέ

Θα γίνω Βραζιλιάνα, με την καραμέλα μου, θα’ χω και τον καφέ μου και το γιαούρτι μου το ελαφρύ…

Τραγουδιστά, θα μπορούσα να σας πω αυτή τη συνταγή για το υπέροχο γλυκάκι ψυγείου, που είναι ιδανικό για μετά το φαγητό.

Είναι δροσερό, χωνευτικό, λόγω του καφέ, αλλά και ελαφρύ, γιατί η κρέμα περιέχει γιαούρτι με 2% λιπαρά.

Αν δεν σας αρέσει η γεύση από τα μπισκότα ολικής άλεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, τα κλασικά.

Τα υλικά δίνουν 8 μεγάλα κομμάτια.

Γλυκό «Βραζιλιάνα»

Υλικά:

225 γρ. μπισκότα πτι μπερ ολικής άλεσης (1 πακέτο)

400 γρ. καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα 6% λιπαρά (1 κουτί)

400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2% λιπαρά – 2 κεσεδάκια

1 φλυτζάνι δυνατό καφέ φίλτρου (κρύο)

1/4 φλυτζ. γάλα εβαπορέ πλήρες αδιάλυτο

άγλυκο κακάο για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Σε μπολ ανακατεύουμε τον καφέ φίλτρου με το γάλα εβαπορέ.

Σε άλλο μπολ αναμειγνύουμε το γιαούρτι με το ζαχαρούχο, για να ετοιμάσουμε την κρέμα.

Βρέχουμε ένα – ένα τα μπισκότα μέσα στο μείγμα καφέ – γάλακτος και τα στρώνουμε σε ένα πυρέξ ή ταψί.

Βάζουμε μια στρώση κρέμας, συνεχίζοντας εναλλάξ, μέχρι να τελειώσουν τα μπισκότα και η κρέμα, υπολογίζοντας, η τελευταία στρώση, να είναι κρέμα.

Πασπαλίζουμε κακάο την επιφάνεια και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο, τουλάχιστον 2 ώρες, για να σφίξει.