Τυλιχτό με φαλάφελ και σεσκουλόπιτα ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Αυτή η εβδομάδα που ξεκινά, ονομάζεται «βουβή».

Είναι η εβδομάδα πριν τη Μεγάλη εβδομάδα, που θα μας φέρει, δόξα και τιμή, στο Άγιον Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και της Άνοιξης.

Οι προτάσεις μας είναι βασικά, χορτοφαγικές, γιατί είναι, θεωρώ, πιο δύσκολο να βρεις νηστίσιμες ιδέες για το τραπέζι σου.

Αν θέλετε και δεν νηστεύετε, το οποίο είναι οκ, ούτε εγώ νηστεύω, παρά μόνο τη Μεγάλη εβδομάδα, τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε τα μαγειρέματα με τυρί ή κρέας, εύκολα.

Αν είστε σε μουντ νηστείας, πάντως, σας υπόσχομαι ότι οι προτάσεις είναι εντελώς χορταστικές και δεν θα σας λείψει καθόλου η γεύση.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Τυλιχτό με φαλάφελ: αρώματα Ανατολής και αίσθηση σπιτικής φροντίδας, δίνουν τα τραγανά φαλάφελ που τυλίγονται σε αφράτες πίτες, φέρνοντας μια street food πινελιά γεμάτη γεύση και θρεπτικότητα.

Ψώνια: ρεβίθια, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός, άνηθος, κύμινο, κόλιανδρο σε σκόνη, αλεύρι, αραβικές πίτες, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ταχίνι, λεμόνι.

Τρίτη

Φακόρυζο: επιστροφή σε κάτι πιο παραδοσιακό και παρηγορητικό με ένα ζεστό, απλό πιάτο, αλλά γεμάτο ουσία.

Ψώνια: φακές (ψιλές ή χονδρές), ρύζι μακρύκοκκο, κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, ντοματοπελτές, ρίγανη.

Τετάρτη

Σεσκουλόπιτα νηστίσιμη: comfort food, με ελληνική σφραγίδα, αυτή η αρωματική χορτόπιτα με τραγανό φύλλο θα μας χορτάσει απολύτως.

Ψώνια: φύλλο κρούστας ή χωριάτικο, σέσκουλα, πράσα, κρεμμύδι, ξερό και φρέσκο, άνηθος, μαϊντανός, ρύζι.

Πέμπτη

Καβουροσαλάτα με βραστές πατάτες και κρεμμυδάκια: Χορταστικό φαγάκι τρώγεται ζεστό ή κρύο, ως σαλάτα ή κυρίως.

Ψώνια: καβουρόψιχα (φρέσκια ή κονσέρβα), πατάτες, φρέσκο και ξερό κρεμμύδι, άνηθος, vegan mayo ή λαδολέμονο.

Παρασκευή

Ριγκατόνι με μελιτζάνα: ιταλική διάθεση στο τραπέζι μας για το κλείσιμο της εβδομάδας.

Ψώνια: ριγκατόνι, μελιτζάνες, ντομάτες κονκασέ, ζάχαρη, κρεμμύδι, σκόρδο, βασιλικός, κρασί, ψιλοκομμένη καρυδόψιχα.