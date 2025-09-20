Μια κόκκινη συμφωνία: Τομάτα και Ξινόμαυρο στη Μεγάλη Βρεταννία

Η Αθήνα ζει μια γαστρονομική άνοιξη, με διεθνείς επιρροές να συνδυάζονται με την ελληνική παράδοση σε τολμηρές δημιουργίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία παρουσιάζει μια βραδιά που ξεχωρίζει: στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, το Atrium of Alexander’s Lounge φιλοξενεί ένα δείπνο αφιερωμένο σε δύο γευστικούς «πρωταγωνιστές» —την τομάτα και το Ξινόμαυρο.

Το μενού: μια δημιουργική επανερμηνεία της τομάτας

Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης υπογράφει ένα μενού που θυμίζει τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς τάσεις: τοπικά προϊόντα, φυσικές καλλιέργειες και ανάδειξη ενός συστατικού μέσα από πολλαπλές εκδοχές.

Αντίστοιχες μονοθεματικές προσεγγίσεις έχουμε δει σε κορυφαία εστιατόρια του Παρισιού ή της Κοπεγχάγης, όπου η απλότητα αναδεικνύεται σε ύψιστη τέχνη. Εδώ, όμως, η ελληνική τομάτα και συγκεκριμένα οι σπάνιες ποικιλίες-κειμήλια που καλλιεργούνται στις πλαγιές του Πατέρα, γίνονται ο καμβάς πάνω στον οποίο ο σεφ υφαίνει πιάτα γεμάτα μνήμες, φρεσκάδα και δημιουργικότητα.

Η προσέγγιση του Κουστούδη ξεπερνά τον «δημοφιλή μινιμαλισμό» που συναντάμε συχνά στη βόρεια Ευρώπη: αντί να αφαιρεί, εμπλουτίζει και χτίζει ένα αφήγημα όπου η τομάτα μέσα από υφές, τεχνικές και αρώματα αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομική ταυτότητα.

Το κρασί: Ξινόμαυρο στην πρώτη γραμμή

Η επιλογή του Head Sommelier Ευάγγελου Ψωφίδη να πλαισιώσει κάθε πιάτο με Ξινόμαυρο είναι τολμηρή αλλά και βαθιά ουσιαστική. Στην εποχή όπου διεθνώς κυριαρχεί η αναζήτηση αυθεντικότητας και terroir-driven κρασιών, το Ξινόμαυρο στέκεται ισάξια δίπλα σε ποικιλίες όπως το Nebbiolo ή το Pinot Noir, φέροντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα: πολυπλοκότητα, οξύτητα, δυνατότητα παλαίωσης.

Σε μια γευσιγνωσία με την τομάτα είναι ο «καθρέφτης» της οξύτητας και της γλυκύτητας, το Ξινόμαυρο βρίσκει τον ιδανικό του συνομιλητή. Το pairing αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό παιχνίδι γεύσεων· είναι μια δήλωση για το πού μπορεί να σταθεί το ελληνικό κρασί στη διεθνή σκηνή.