Μια κόκκινη συμφωνία: Τομάτα και Ξινόμαυρο στη Μεγάλη Βρεταννία

Μια κόκκινη συμφωνία: Τομάτα και Ξινόμαυρο στη Μεγάλη Βρεταννία
Γιώτα Παναγιώτου

Η Αθήνα ζει μια γαστρονομική άνοιξη, με διεθνείς επιρροές να συνδυάζονται με την ελληνική παράδοση σε τολμηρές δημιουργίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία παρουσιάζει μια βραδιά που ξεχωρίζει: στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, το Atrium of Alexander’s Lounge φιλοξενεί ένα δείπνο αφιερωμένο σε δύο γευστικούς «πρωταγωνιστές» —την τομάτα και το Ξινόμαυρο.

Το μενού: μια δημιουργική επανερμηνεία της τομάτας

Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης υπογράφει ένα μενού που θυμίζει τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς τάσεις: τοπικά προϊόντα, φυσικές καλλιέργειες και ανάδειξη ενός συστατικού μέσα από πολλαπλές εκδοχές.

Αντίστοιχες μονοθεματικές προσεγγίσεις έχουμε δει σε κορυφαία εστιατόρια του Παρισιού ή της Κοπεγχάγης, όπου η απλότητα αναδεικνύεται σε ύψιστη τέχνη. Εδώ, όμως, η ελληνική τομάτα και συγκεκριμένα οι σπάνιες ποικιλίες-κειμήλια που καλλιεργούνται στις πλαγιές του Πατέρα, γίνονται ο καμβάς πάνω στον οποίο ο σεφ υφαίνει πιάτα γεμάτα μνήμες, φρεσκάδα και δημιουργικότητα.

Η προσέγγιση του Κουστούδη ξεπερνά τον «δημοφιλή μινιμαλισμό» που συναντάμε συχνά στη βόρεια Ευρώπη: αντί να αφαιρεί, εμπλουτίζει και χτίζει ένα αφήγημα όπου η τομάτα μέσα από υφές, τεχνικές και αρώματα αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομική ταυτότητα.

 
 
 
 
 
Το κρασί: Ξινόμαυρο στην πρώτη γραμμή

Η επιλογή του Head Sommelier Ευάγγελου Ψωφίδη να πλαισιώσει κάθε πιάτο με Ξινόμαυρο είναι τολμηρή αλλά και βαθιά ουσιαστική. Στην εποχή όπου διεθνώς κυριαρχεί η αναζήτηση αυθεντικότητας και terroir-driven κρασιών, το Ξινόμαυρο στέκεται ισάξια δίπλα σε ποικιλίες όπως το Nebbiolo ή το Pinot Noir, φέροντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα: πολυπλοκότητα, οξύτητα, δυνατότητα παλαίωσης.

Σε μια γευσιγνωσία με την τομάτα είναι ο «καθρέφτης» της οξύτητας και της γλυκύτητας, το Ξινόμαυρο βρίσκει τον ιδανικό του συνομιλητή. Το pairing αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό παιχνίδι γεύσεων· είναι μια δήλωση για το πού μπορεί να σταθεί το ελληνικό κρασί στη διεθνή σκηνή.

Το Ξινόμαυρο συναντά την την τομάτα. Όχι όμως οποιαδήποτε τομάτα, αλλά ποικιλίες-κειμήλια, καλλιεργημένες με φυσικές μεθόδους στις πλαγιές του Πατέρα από τον παραγωγό Νίκο Τσομπάνογλου

Η εμπειρία: αφήγηση και διάλογος

Η παρουσία κορυφαίων οινοποιών και παραγωγών —Νίκος Τσομπάνογλου – Παραγωγός φυσικής καλλιέργειας, Κώστας Τσιλιλής – Οινοποιείο Τσιλιλή, Μετέωρα, Laurens Hartman – Domaine Karanika, Αμύνταιο, Αργύρης και Βασιλική Γεροβασιλείου – Κτήμα Γεροβασιλείου, Επανομή, Θάνος Ντούγκος, Λουίζα Ντούγκου – Οινοποιείο Ντούγκος, Ραψάνη, Άγγελος Ιατρίδης – Κτήμα Άλφα, Αμύνταιο, Στέλλιος Μπουτάρης – Κτήμα Κυρ‑Γιάννη, Νάουσα— εμπλουτίζει το δείπνο με προσωπικές αφηγήσεις.

Αυτό το storytelling συνδέει τη γαστρονομία με την εμπειρία, κάτι που βλέπουμε να κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, από τα boutique οινοποιεία της Καλιφόρνια μέχρι τις αγροτουριστικές εμπειρίες της Τοσκάνης.

Συνολικά, η «Κόκκινη Συμφωνία» στη Μεγάλη Βρεταννία συνδυάζει αυθεντικότητα, πειραματισμό και μια ξεκάθαρη ελληνική υπογραφή. Είναι μια βραδιά που δεν μιμείται τις διεθνείς τάσεις, αλλά συνομιλεί μαζί τους ισότιμα και μάλιστα, γιατί όχι, τις ξεπερνά.

Οι ετικέτες που θα παρουσιαστούν:

  • Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή, Ξινόμαυρο
  • Domaine Karanika, Extra Cuvée de Reserve, 2017
  • Κτήμα Γεροβασιλείου Ξινόμαυρο Ροζέ, 2024
  • Ντούγκος Ραψάνη Παλαιά Κλήματα, 2016
  • Κτήμα Άλφα Οικοσύστημα Ξινόμαυρο Reserve Vieilles Vignes Single Block «Μπάρμπα Γιάννης», 2017
  • Κυρ-Γιάννη «Ράμνιστα», 2013

