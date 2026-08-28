Μιλκσέικ με κακάο και κεράσι από τη Σκανδιναβία



Στη Σουηδία και τις άλλες Σκανδιναβικές χώρες, τα δροσερά ροφήματα με κακάο, έχουν τη δική τους θέση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο συνδυασμός κακάο και κερασιού είναι ιδιαίτερα αγαπητός, καθώς η ήπια πικράδα του κακάο ισορροπεί με τη φυσική οξύτητα του φρούτου.

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Η συνταγή βασίζεται σε γάλα, καλής ποιότητας κακάο και σπιτικό ή έτοιμο χυμό κεράσι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα βελούδινο, δροσερό ποτό, με γεμάτη γεύση αλλά χωρίς υπερβολική γλυκύτητα.

Το ρόφημα σερβίρεται αμέσως μόλις το ετοιμάσετε, όσο παραμένει αφρώδες και παγωμένο.

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Σκανδιναβικό ρόφημα με κακάο και κεράσι

Υλικά (για 4 ποτήρια):

700 ml πλήρες, καλά παγωμένο γάλα

200 ml χυμός κερασιού

40 γρ. άγλυκο κακάο

60 γρ. ζάχαρη ή μέλι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

250 γρ. παγάκια

Για το σερβίρισμα (προαιρετικά):

ελαφρά χτυπημένη κρέμα γάλακτος

φρέσκα κεράσια

τρίμματα μαύρης σοκολάτας

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε το κακάο με τη ζάχαρη και προσθέτουμε λίγο από το γάλα, μέχρι να δημιουργηθεί λείο μείγμα χωρίς σβόλους.

Ρίχνουμε το υπόλοιπο γάλα, τον χυμό κερασιού, τη βανίλια και το αλάτι.

Χτυπάμε το μείγμα στο μπλέντερ μαζί με τα παγάκια για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνει αφρώδες και πολύ κρύο.

Μοιράζουμε το ρόφημα σε ψηλά ποτήρια.

Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγη χτυπημένη κρέμα γάλακτος, ένα φρέσκο κεράσι και λίγα τρίμματα μαύρης σοκολάτας.



