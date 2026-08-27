Χοσάφι ή Κοσάφ: Kομπόστα από αποξηραμένα φρούτα

Το χοσάφι, είναι γνωστό από τις κουζίνες της Ανατολής και των Βαλκανίων.

Πρόκειται για παραδοσιακή συνταγή για κομπόστα από αποξηραμένα φρούτα.

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Στην Ελλάδα έφτασε μέσα από την κουζίνα του Πόντου, αλλά και την μοναστηριακή μαγειρική, όπου παρασκευαζόταν τις περιόδους της νηστείας.

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα, τα σύκα, οι σταφίδες και οι χουρμάδες σιγοβράζουν μαζί με κανέλα και γαρύφαλλο, μέχρι να μαλακώσουν και να δημιουργήσουν ένα αρωματικό σιρόπι.

Η ζάχαρη χρησιμοποιείται με φειδώ, καθώς τα αποξηραμένα φρούτα έχουν ήδη φυσική γλυκύτητα, ενώ όταν αντικαθίσταται από μέλι, αυτό προστίθεται στο τέλος του μαγειρέματος.

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Χοσάφι ή Κοσάφ

Υλικά (για 6 άτομα):

150 γρ. αποξηραμένα δαμάσκηνα

150 γρ. αποξηραμένα βερίκοκα

120 γρ. αποξηραμένα σύκα

80 γρ. ξανθές ή μαύρες σταφίδες

100 γρ. αποξηραμένοι χουρμάδες, χωρίς κουκούτσι

1,2 λίτρα νερό

120 γρ. ζάχαρη ή 100 γρ. μέλι

1 ξυλάκι κανέλας

3 γαρύφαλλα

φλούδα από μισό λεμόνι

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

Εκτέλεση:

Πλένουμε όλα τα αποξηραμένα φρούτα και, αν είναι πολύ ξερά, τα αφήνουμε σε χλιαρό νερό για περίπου 20 λεπτά.

Βάζουμε το νερό σε κατσαρόλα μαζί με την κανέλα, τα γαρύφαλλα και τη φλούδα λεμονιού και αφήνουμε να πάρουν μία βράση.

Ρίχνουμε πρώτα τα δαμάσκηνα, τα σύκα και τους χουρμάδες και σιγοβράζουμε για περίπου 10 λεπτά.

Συνεχίζουμε με τα βερίκοκα και τις σταφίδες και μαγειρεύουμε για ακόμη 10-15 λεπτά, μέχρι όλα τα φρούτα να μαλακώσουν, χωρίς να διαλυθούν.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί. Αν χρησιμοποιήσουμε μέλι, το προσθέτουμε αφού αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Ολοκληρώνουμε με τον χυμό λεμονιού και αφήνουμε το χοσάφι να κρυώσει μέσα στο αρωματικό του σιρόπι.

Αφαιρούμε την κανέλα, τα γαρύφαλλα και τη φλούδα λεμονιού πριν από το σερβίρισμα.

Το χοσάφι σερβίρεται κρύο ή χλιαρό, μαζί με μπόλικο αρωματικό σιρόπι. Μπορεί να καταναλωθεί μόνο του ως ελαφρύ επιδόρπιο ή να συνοδευτεί με στραγγιστό γιαούρτι.