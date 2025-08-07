Tasteit

Μπαρμπούνια τηγανητά στο air fryer

Με τραγανή κρούστα
Ηλιάνα Σκιαδά

Τα τηγανητά μπαρμπούνια είναι ντελικάτη και ακριβή λιχουδιά

Έχω παρατηρήσει ότι αρέσουν ακόμη και στα μικρά παιδιά, τα οποία τα ζητούν και στις ταβέρνες.

Το δύσκολο κομμάτι με αυτά, είναι το τηγάνισμά τους, που τρομάζει τους περισσότερους, είτε γιατί το φοβούνται, ως διαδικασία, είτε γιατί φοβούνται ότι θα μυρίσει το σπίτι τους.

Η λύση είναι το αεροτηγάνισμα, (όπως το αεροβάπτισμα), στο air fryer.

Έτσι γίνονται γρήγορα, το πολύ σε ένα τέταρτο και έχουν εξαιρετική, τραγανή κρούστα.

Μπαρμπουνάκια στο air fryer

Υλικά:

  • 1/2 κιλό μπαρμπούνια μικρά
  • 3 κ.σ. αλεύρι Γ.Ο.Χ
  • 2 κ.σ. σιμιγδάλι ψιλό
  • αλάτι
  • ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα μπαρμπουνάκια και τα ξεπλένουμε πολύ καλά.

Τα σκουπίζουμε, ταμποναριστά με χαρτί κουζίνας. Τα αλατίζουμε εσωτερικά και εξωτερικά.

Ανακατεύουμε το αλεύρι και το σιμιγδάλι, σε ρηχό πιάτο και «αλευρώνουμε» τα ψάρια.

Ψεκάζουμε ελαιόλαδο, με το μπουκάλι-βαποριζατέρ, τον κάδο της συσκευής και τοποθετούμε μέσα τα ψαράκια, με ένα μικρό κενό ανάμεσά τους.

Ψεκάζουμε και τα μπαρμπούνια και ψήνουμε 13-15 λεπτά, αν τα θέλουμε πιο ξεροψημένα, στους 180 βαθμούς.

Στη μέση του χρόνου γυρίζουμε τα μπαρμπούνια για να πάρουν ομοιόμορφο χρώμα.

