Οι γιορτινές έξοδοι στην Αθήνα: πού θα βγούμε αυτές τις ημέρες

Η πόλη στις γιορτές δεν στερείται επιλογών. Το αντίθετο: από δείπνα με θέα και ρεβεγιόν με μουσική μέχρι πληθωρικά brunch, προσφέρει φέτος περισσότερους λόγους από ποτέ για να βγούμε έξω. Οι γιορτές, όμως, δεν έχουν να κάνουν με την υπερβολή, αλλά με τον χρόνο, την παρέα και τη διάθεση να περάσουμε καλά. Ανάμεσα στις πολλές προτάσεις, λοιπόν, εμείς διαλέξαμε εκείνες που αξίζουν πραγματικά την έξοδο.

NEW Hotel – γιορτινά μενού, brunch σε μπουφέ και DJ την Πρωτοχρονιά

Το NEW Hotel ζει τον Δεκέμβριο, με την αισθητική να συναντά την τέχνη και τη γαστρονομία να «κουμπώνει» στον ρυθμό του κέντρου. Στο Art Lounge του 7ου ορόφου και στο Lobby Lounge, ο executive chef Μπάμπης Κουντούρης παρουσιάζει γιορτινά menu με τη δική του υπογραφή, ενώ την παραμονή Πρωτοχρονιάς η βραδιά αποκτά επιπλέον κίνηση με Live DJ. Ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, σερβίρεται brunch σε μπουφέ τόσο στο Art Lounge όσο και στο Lobby Lounge. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, το Lobby Lounge λειτουργεί ως καθημερινό στέκι για καφέ, snack ή lunch και το Art Lounge ως η ιδανική στάση για κρασί ή για ποτό, μετά τη βόλτα στους στολισμένους δρόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλελλήνων 16 & Ναυάρχου Νικοδήμου 1 (είσοδος από Ναυάρχου Νικοδήμου)

Τηλ.: 2103273170

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MooCasa Steak & Lobster – δύο εορταστικά μενού 7 σταδίων με live πιάνο & φωνή

Το MooCasa στο Νέο Ηράκλειο για τις γιορτές επιμένει στο signature δίπολο Steak & Lobster και προτείνει δύο ξεχωριστά εορταστικά μενού 7 σταδίων, ένα για την παραμονή Χριστουγέννων και ένα για την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Στην πρώτη βραδιά, το μενού ανοίγει με προτάσεις όπως arancini αστακού με wagyu bacon και αυγοτάραχο, ενώ από τα κυρίως ξεχωρίζει το Fillet Mignon Black Angus με τρούφα και σάλτσα σαμπάνιας. Στη ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, τον λόγο έχουν μεταξύ άλλων το ραβιόλι αστακού, το καρπάτσιο κολοκύθι με χτένια, προσούτο και crème fraîche και το κλασικό Tournedos Rossini με φιλέτο Black Angus, foie gras, σάλτσα Μαδέρα και μαύρη τρούφα. Και τις δύο βραδιές, η ατμόσφαιρα πλαισιώνεται από ζωντανή μουσική με πιάνο και φωνή, ενώ στην αλλαγή του χρόνου προσφέρεται και βασιλόπιτα.

Μαρίνου Αντύπα 62–66, Ν. Ηράκλειο

Τηλ.: 210 2750006

Geco Athens – live, DJ sets και brunch στο κέντρο

Το Geco Athens στο Gatsby παραμένει σταθερό σημείο συνάντησης στο κέντρο ακολουθώντας τον γιορτινό ρυθμό, με live, DJ sets και φυσικά brunch. Πιο συγκεκριμένα: την παραμονή Χριστουγέννων, από τις 21:00, η βραδιά κινείται ανάμεσα σε live και DJ set. Ανήμερα Χριστουγέννων και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, σερβίρεται το καθιερωμένο brunch σε πιο γιορτινή εκδοχή. Την παραμονή Πρωτοχρονιάς το “σήμα” δίνεται νωρίς, με DJ set από τις 15:00, και το βράδυ στις 21:00 ένα από τα πιο γνωστά live της πόλης συνοδεύει το γιορτινό δείπνο, πριν και μετά την υποδοχή του νέου χρόνου. Όλα αυτά μέσα σε ένα ξεκάθαρα θεατρικό σκηνικό με την χαρακτηριστική μαρμάρινη μπάρα 25 μέτρων, την ανοιχτή κουζίνα και τις μεγάλες τζαμαρίες που κρατούν την πόλη «μέσα» στο εστιατόριο.

Λέκκα 14, Αθήνα

Τηλ.: 210 3216001

Koumkan – γενέθλια, release party, ρεβεγιόν με DJ και ειδικά μενού

Το Koumkan υποδέχεται τη γιορτινή περίοδο στη δική του κοσμοπολίτικη εκδοχή. Διαθέτοντας design και αισθητική που θυμίζουν τα grand bars της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, προτείνοντας μια βραδινή έξοδο που «γράφει» από την πρώτη στιγμή. Η έναρξη της γιορτινής περιόδου έγινε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με το release party του SUITE no. 2025 του DJ Αλέξανδρου Χριστόπουλου, γιορτάζοντας τα πρώτα γενέθλια του εστιατορίου. Στις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, το Koumkan φιλοξενεί κομψά ρεβεγιόν με DJ και ειδικά διαμορφωμένο μενού που βασίζεται στις πιο δημοφιλείς επιλογές του εστιατορίου σε χειμερινή, πιο γιορτινή εκδοχή, ενώ ανήμερα Χριστουγέννων και την πρώτη μέρα του νέου χρόνου λειτουργεί κανονικά με το αγαπημένο à la carte.

Χαριλάου Τρικούπη 48, Κεφαλάρι Κηφισιά (Semiramis Hotel)

Τηλ.: 210 6284560

Colonial – Golf Γλυφάδας – ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και brunch Πρωτοχρονιάς

Στο Colonial, μέσα στο Golf Γλυφάδας, οι γιορτές έχουν πιο χαλαρή και ατμοσφαιρική διάθεση: το πράσινο που περιβάλει τον χώρο, ο διακριτικός στολισμός και τα φιλόξενα τραπέζια του σε πείθουν να μείνεις. Την παραμονή Χριστουγέννων (24/12), το ρεβεγιόν συνοδεύεται με τραγούδι από τη Νάγια Δούκα, μαζί με σαξόφωνο του Γιάννη Καρανάσιου, ενώ την παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12), από τις 22:00, η αλλαγή του χρόνου θα γίνει σε jazz ρυθμούς με τη Νάγια Δούκα και τον Μιχάλη Ζέη. Την Πρωτοχρονιά (1/1) θα υπάρχει πλούσιο buffet brunch, για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη χρονιά χορταστικά.

Golf Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 14

Τηλ.: 210 3420002

Bungalow 7 – εορταστικά μενού, live, party till late και δράσεις για παιδιά

Το Bungalow 7 στη Γλυφάδα «φορά» τα γιορτινά του και κρατά τις ημέρες λαμπερές, είτε έχεις βρεθεί εδώ για φαγητό είτε για ποτό στο bar. Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σερβίρονται ειδικά σχεδιασμένα εορταστικά μενού του chef Ντίνου Φωτεινάκη, με ζωντανή μουσική από την Άννα-Μαρία Μπιλίδα με τους μουσικούς της και την Τζωρτζίνα Καραχάλιου, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει ο DJ Angelo με party μέχρι αργά. Το à la carte brunch του Σαββατοκύριακου είναι εμπλουτισμένο αυτή την περίοδο και κάθε Κυριακή μεσημέρι συνοδεύεται από live μουσική, ενώ ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς το brunch θα σερβίρεται 10:00–15:00. Επιπλέον, για τους μικρούς επισκέπτες, τα Σάββατα και για τις ώρες 12:00–14:00 λειτουργεί δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά σε συνεργασία με τη ΦΩΛΙΑ.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 211 1907001

(online: bungalow7.gr)

Ark – Symposio, Τραπέζι του Σεφ, εορταστικά μενού και live μουσική στη Ριβιέρα

Στο Ark, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο μήνας είχε από την αρχή σαφή γαστρονομικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένες βραδιές, καλεσμένους σεφ και εορταστικά μενού για τις παραμονές. Στις 12 Δεκεμβρίου, η σειρά Symposio φιλοξένησε το βραβευμένο Pomo d’Oro από την Κέρκυρα, με τον σεφ Αριστοτέλη Μέγκουλα. Τις υπόλοιπες Παρασκευές και Σάββατα του μήνα (εκτός της ημέρας του Symposio), επιστρέφει το Τραπέζι του Σεφ με μενού γευσιγνωσίας 12 θέσεων, που υπογράφει ο Διονύσης Ζαχαρόπουλος υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μπαξεβάνη. Κάθε Παρασκευή, η ατμόσφαιρα ζεσταίνει με τη φωνή της Άννας-Μαρίας Μπιλίδα και συνοδεία πιάνου. Ο μήνας κορυφώνεται με εορταστικά μενού για παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς, με πιάτα εποχής όπως τάρτα άγριων μανιταριών, ραβιόλι καραβίδας, σούπα κάστανο–κολοκύθας, βιολογική γαλοπούλα και γεμιστό φιλέτο γάλακτος. Και τις δύο βραδιές, το δείπνο πλαισιώνεται από live μουσική, με το bar να δίνει έμφαση στα signature cocktails και στη λίστα κρασιών.

Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Γλυφάδα

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 210 8948882

(online: ark-glyfada.gr)

VEZENÉ – Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με δύο λαμπερά μενού

Στο VEZENÉ, οι γιορτές αποκτούν άλλη διάσταση μέσα από δύο συγκεκριμένα εορταστικά μενού. Το Χριστουγεννιάτικο μενού σερβίρεται την παραμονή (24/12) από τις 18:00 και ανήμερα (25/12) από τις 13:00, ανοίγοντας με σαμπάνια και cecina, συνεχίζοντας με rosti με βοδινό ταρτάρ και χαβιάρι, αρωματική shabu-shabu κρεατόσουπα με κόντρα φιλέτο και ελληνικό φιδέ, σαλάτα εποχής, lambchetta rotisserie, λινγκουινάδα σε καπνιστό χοιρινό ζωμό με σπεκ και chateaubriand, πριν κλείσει με Mont Blanc. Το μενού της Πρωτοχρονιάς σερβίρεται την 31/12 από τις 18:00 και κινείται σε party λογική, με στρείδια και αφρώδη κρασιά, ωμά πιάτα από θάλασσα και στεριά, σούπα θαλασσινών, «αμαρτωλές» μπουκιές όπως το τηγανητό κοτόπουλο με χαβιάρι και beef sliders. Αμέσως μετά ακολουθούν το πιάτο ζυμαρικών fettucce με άφθονη λευκή τρούφα και το chateaubriand με τις γαρνιτούρες του.

Βρασίδα 11, Αθήνα

Τηλ.: 210 7232002

Email: reservations@vezene.gr

Penthouse 21 Rooftop Bar Restaurant – οι γιορτές από ψηλά

Η πιο λαμπερή περίοδος του χρόνου πλησιάζει και η Αθήνα ντύνεται στα γιορτινά της. Φέτος, η μαγεία των εορτών ανεβαίνει… ψηλά, στον 21ο όροφο του President Hotel Athens, εκεί όπου το Penthouse 21 Rooftop Bar Restaurant προσφέρει μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, γεύσης και θέας που κόβει την ανάσα. Η βραδιά της Παραμονής Χριστουγέννων κινείται σε κομψούς, ήπιους τόνους, με ένα Festive Menu 5 πιάτων και Welcome Drink, ιδανικό για ένα γιορτινό δείπνο με φόντο την πόλη. Το μενού περιλαμβάνει βελουτέ σελινόριζας με καπνιστό μπέικον, νιόκι πατάτας με σάλτσα σπανακιού και παρμεζάνα, δροσερή σαλάτα με baby ρόκα και κόκκινα φρούτα, ενώ το κυρίως συνδυάζει ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου με σάλτσα πορτοκαλιού και ρολάκια μοσχαρίσιου κιμά με αποξηραμένα φρούτα και κάστανα. To Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν περιλαμβάνει, επίσης, ένα Festive Menu 5 πιάτων, συνοδευόμενο από Welcome Drink, ξεκινά με βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με τζίντζερ και συνεχίζεται με ραβιόλι γεμιστά με μασκαρπόνε και μανιτάρια σε σάλτσα παρμεζάνας και τρούφας. Η σαλάτα με baby σπανάκι, γραβιέρα, ρόδι και μανταρίνι ισορροπεί ιδανικά τις γεύσεις, πριν το κυρίως πιάτο: σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κρέας με κυδώνι, δαμάσκηνα και κάστανα, σε αρωματική σάλτσα δεντρολίβανου.

Penthouse 21 – Rooftop Bar Restaurant, President Hotel Athens, Λεωφ. Κηφισίας Αθήνα

Πληροφορίες & Κρατήσεις 210 6989500 και service-manager@president.gr