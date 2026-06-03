Παγωτό καϊμάκι με μαστίχα και βύσσινο

Το παγωτό καϊμάκι, δεν είναι απλώς επιδόρπιο, αλλά λειτουργεί ως ανάμνηση.

Με τη χαρακτηριστική μαστιχωτή υφή, το διακριτικό άρωμα μαστίχας και εκείνη τη γαλακτώδη, «ανατολίτικη» επίγευση, αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό ελληνικό παγωτό.

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Και όταν συναντά το βύσσινο, τότε η ισορροπία γίνεται ιδανική.

Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι εύκολη, γρήγορη και χωρίς παγωτομηχανή, όπου το «υποβρύχιο» μαστίχας δίνει εκείνη τη χαρακτηριστική αρωματική ταυτότητα, ενώ το μέλι βοηθά το παγωτό να μην κρυσταλλώσει.

Το αποτέλεσμα θυμίζει παλιό ζαχαροπλαστείο και καλοκαιρινά βράδια στην Ελλάδα προηγούμενων δεκαετιών.

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Παγωτό καϊμάκι με μαστίχα και σιρόπι βύσσινο

Υλικά:

500 ml φυτική σαντιγί (τύπου Morfat), καλά παγωμένη

400 γρ. ζαχαρούχο γάλα, παγωμένο

1 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. υποβρύχιο μαστίχας

120–150 γρ. σιρόπι βύσσινο

Εκτέλεση:

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη παγωμένη φυτική σαντιγί και τη χτυπάμε μόνη της μέχρι να αφρατέψει καλά και να αποκτήσει ανάλαφρη, βελούδινη υφή.

Προσθέτουμε το παγωμένο ζαχαρούχο γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα για περίπου 3 λεπτά ακόμη, μέχρι το μείγμα να γίνει λείο, πλούσιο και αφράτο.

Σε ένα μικρό μπολάκι λιώνουμε ελαφρώς το υποβρύχιο μαστίχας σε μπεν μαρί, ίσα να μαλακώσει και να δουλεύεται εύκολα χωρίς να χάσει το άρωμά του.

Ρίχνουμε στο μείγμα το λιωμένο υποβρύχιο και το μέλι και χτυπάμε για λίγο ακόμη, μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως όλα τα υλικά και να αποκτήσουμε μια αρωματική, κρεμώδη βάση παγωτού.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ ή σε μεταλλικό τάπερ, δημιουργώντας εναλλάξ στρώσεις παγωτού και σιροπιού βύσσινου.

Με ένα κουτάλι ή μαχαίρι κάνουμε ελαφριές κυκλικές κινήσεις ώστε το βύσσινο να δημιουργήσει νερά μέσα στο παγωτό χωρίς να αναμειχθεί εντελώς.

Σκεπάζουμε καλά και τοποθετούμε στην κατάψυξη για αρκετές ώρες, μέχρι το παγωτό να παγώσει και να αποκτήσει σταθερή αλλά κρεμώδη υφή.

Πριν το σερβίρουμε, αφήνουμε το παγωτό για 5–10 λεπτά εκτός κατάψυξης ώστε να μαλακώσει ελαφρώς και να αναδειχθούν καλύτερα τα αρώματα του.

Αν θέλουμε, σερβίρουμε με επιπλέον σιρόπι βύσσινο ή λίγο καβουρδισμένο αμύγδαλο για έξτρα υφή και αντίθεση.