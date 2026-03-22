«Πεντανόστιμες»: Πίτες με φύλλο γιουφκά και σάντουιτς με ελληνικά αλλαντικά και τυριά στην οδό Αθηνάς

Λίγα μόλις βήματα μακριά από τη Βαρβάκειο αγορά, οι Πεντανόστιμες φιλοδοξούν να γίνουν η νέα, καθημερινή στάση για φαγητό, αναδεικνύοντας την απλότητα και τις γνώριμες γεύσεις, μέσα από πρωτότυπα αρτοσκευάσματα και σάντουιτς που ετοιμάζονται επιτόπου, τη στιγμή της παραγγελίας.

Οι Πεντανόστιμες, το νέο εγχείρημα του Φάνη Θεοδωρόπουλου, του ανθρώπου που δημιούργησε τα διάσημα Καραμανλίδικα, άνοιξαν πρόσφατα στην οδό Αθηνάς 25, εκεί που χτυπά ακόμα δυνατά η εμπορική καρδιά της Αθήνας. Πίσω από τις βιτρίνες, θα βρείτε μια σύγχρονη εκδοχή του ελληνικού street food, με κεντρικό άξονα τις πίτες από φύλλο γιουφκά και μια σειρά από ζεστά σάντουιτς που βασίζονται σε αλλαντικά και τυριά ελληνικής παραγωγής.

Η ιδέα συνδέεται άμεσα με τη διαδρομή του Θεοδωρόπουλου, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει αναδείξει στην οδό Ευριπίδου μια μεγάλη ποικιλία ελληνικών αλλαντικών και παραδοσιακών προϊόντων. Στις Πεντανόστιμες, η ίδια φιλοσοφία μεταφέρεται σε μια πιο άμεση και καθημερινή μορφή, δηλαδή street food που στηρίζεται σε επιλεγμένες πρώτες ύλες και απλές συνταγές.

Ο χώρος είναι μικρός, αλλά πλήρως λειτουργικός, σχεδιασμένος για γρήγορη εξυπηρέτηση και με σαφή αισθητική ταυτότητα. Την αρχιτεκτονική επιμέλεια υπογράφει η Παναγιώτα Καμπέρου, ενώ στους τοίχους βρίσκονται δύο έργα του εικαστικού Παύλου Χαμπίδη, τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το κατάστημα.

Η πιο τραγανή πίτα της πόλης

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο γιουφκάς, ένα λεπτό φύλλο με ποντιακή καταγωγή που όταν ψηθεί αποκτά ιδιαίτερα τραγανή υφή. Στις Πεντανόστιμες, ο γιουφκάς χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μικρές σκεπαστές πίτες με διαφορετικές γεμίσεις, βασισμένες κυρίως σε εκλεκτά ελληνικά τυριά και αλλαντικά.

Η τυρόπιτα συνδυάζει αρμονικά διαφορετικά είδη ελληνικών τυριών, ενώ η ζαμπονοτυρόπιτα παντρεύει μαζί χοιρομέρι και εκλεκτή γραβιέρα. Η σπανακόπιτα ετοιμάζεται με φρέσκο σπανάκι και φέτα, ενώ η κοτόπιτα βασίζεται σε κοτόπουλο που μαγειρεύεται και ξεψαχνίζεται με φροντίδα πριν ενσωματωθεί στη γέμιση. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές επιλογές, φυσικά, βρίσκεται και η παστουρμαδόπιτα, με τον παστουρμά και το σουτζούκι να της χαρίζουν απλόχερα μια ιδιαίτερη και έντονη γευστική διάσταση.

Η προσέγγιση είναι απλή και σαφής: πίτες που παρασκευάζονται με χρήση ελαιολάδου πρώτης ποιότητας και γεμίζονται με ψαγμένα υλικά, ώστε να παραπέμπουν περισσότερο σε κουζίνα σπιτιού παρά σε τυπικό fast food. Ναι, πρόκειται μακράν για ότι πιο υγιεινό έχεις δοκιμάσει σε αυτή την κατηγορία, χωρίς γευστικά πρόσθετα και με μειωμένα λιπαρά! Παρεμπιπτόντως ο γιουφκάς μπορεί να πάρει και τη μορφή τάρτας είτε με μελιτζάνα, ντομάτα, πατάτα και λουκάνικο είτε με σπανάκι, απάκι και μανιτάρια ή με πατάτα, τυρί και μυρωδικά.

Φοκάτσες και σάντουιτς με ελληνικά αλλαντικά

Πέρα από τις πίτες, η ημερήσια διάταξη στις Πεντανόστιμες περιλαμβάνει και μια σειρά από σάντουιτς με φοκάτσα, που ψήνεται στο εργαστήριο του καταστήματος. Οι γεμίσεις όπως συμβαίνει και με τις πίτες, άλλωστε, βασίζονται κυρίως σε αλλαντικά και τυριά από Έλληνες παραγωγούς, τα οποία κόβονται τη στιγμή της παραγγελίας, για να διατηρούν τη γεύση τους. Υπάρχουν τρεις στάνταρ συνδυασμοί: με μορταδέλα Sarry με τσαλαφούτι και ντομάτα, με παστράμι αλειφωτό τυρί Αμφιλοχίας, μουστάρδα και πίκλα κρεμμυδιού και με παστουρμά ντομάτα, φέτα και μαϊντανό.

Το κοινό τους χαρακτηριστικό, φυσικά, είναι ότι στηρίζονται στα πιο φρέσκα υλικά. Το σκεπτικό, εξάλλου, είναι να προσφέρουν καθημερινά ένα street food που παραμένει απλό, μα δίνει έμφαση στην πρώτη ύλη. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει εδώ τον δικό του γευστικό συνδυασμό, είτε πιο απλό είτε πιο σύνθετο, με τη σοφή καθοδήγηση της Λαμπρινής Μπίμπα και του Λίο Γαβαλία που υποδέχονται τον επισκέπτη με ένα τεράστιο χαμόγελο και γνωρίζουν τα προϊόντα και τους παραγωγούς «απέξω κι ανακατωτά».

Ένα νέο γαστρονομικό σημείο στην οδό Αθηνάς

Η οδός Αθηνάς, ανάμεσα στη Βαρβάκειο αγορά και στο Μοναστηράκι, παραμένει μια από τις πιο ζωντανές γαστρονομικές διαδρομές της Αθήνας. Δίπλα στα παλιά παντοπωλεία και τα καταστήματα μπαχαρικών, εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια μικρά στέκια που συνδέουν τη σύγχρονη κουζίνα με την ιστορία της περιοχής. Οι Πεντανόστιμες εντάσσονται σε αυτή τη νέα εικόνα ιδανικά, προτείνοντας άκρως χορταστικά σνακ με υλικά πρώτης ποιότητας. Μόλις βγουν και τα τραπεζάκια έξω, θα γίνει το ιδανικό στέκι για τους μερακλήδες.

Πεντανόστιμες, Αθηνάς 25, Αθήνα

Τηλ. 2103248431