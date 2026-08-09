Πλατό με αρωματικό βούτυρο και ζεστό ψωμί

Κατέφθασαν φίλοι στο σπίτι, που δεν τους περιμένατε; Και δεν έχετε κάνει προετοιμασία;

Πάμε να φτιάξουμε κάτι στα γρήγορα, πολύ νόστιμο και ποιοτικό;

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Θα προσαρμόσουμε για αυτή την ιδέα το βασικό στοιχείο των τραπεζιών της Βόρειας Ευρώπης, ένα καλό βούτυρο.

Η σύγχρονη εκδοχή του butter board επαναφέρει αυτή την απλή ιδέα με πιο γιορτινή διάθεση: το βούτυρο γίνεται καμβάς και πάνω του συναντιούνται το μέλι, τα φρέσκα μυρωδικά, οι νιφάδες τσίλι και θαλασσινό αλάτι.

Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του βουτύρου, τόσο λιγότερα χρειάζεται το πιάτο.

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Butter board

Υλικά (για 6 άτομα):

250 γρ. αλατισμένο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

40 γρ. μέλι

5 γρ. φρέσκα μυρωδικά (θυμάρι, δεντρολίβανο ή σχοινόπρασο), ψιλοκομμένα

1 γρ. νιφάδες τσίλι

2 γρ. ανθός αλατιού ή χοντρό θαλασσινό αλάτι

1 μπαγκέτα (περίπου 250 γρ.)

Εκτέλεση:

Κόβουμε τη μπαγκέτα σε φέτες και τη ζεσταίνουμε στον φούρνο στους 180°C για 5-7 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανή εξωτερικά και να παραμείνει αφράτη στο εσωτερικό.

Απλώνουμε το βούτυρο σε ξύλινη επιφάνεια σερβιρίσματος, πιατέλα ή μεγάλη σανίδα, δημιουργώντας κυματισμούς με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Περιχύνουμε με το μέλι ώστε να απλωθεί ανομοιόμορφα πάνω στο βούτυρο.

Πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, τις νιφάδες τσίλι και τον ανθό αλατιού.

Τοποθετούμε γύρω γύρω τις ζεστές φέτες ψωμιού και σερβίρουμε αμέσως.