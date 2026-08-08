Συνταγή για παραδοσιακούς νησιώτικους ταραμοκεφτέδες

Μικρά μυστικά για τέλειους ταραμοκεφτέδες: Το καλό στύψιμο του ψωμιού και του κρεμμυδιού είναι το σημαντικότερο βήμα. Αν μείνουν υγρά, το μείγμα θα ανοίξει στο τηγάνι.

Προτιμάμε λευκό ταραμά, καθώς έχει πιο ήπια και φυσική γεύση από τον χρωματισμένο ροζ.

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Το ξύσμα λεμονιού δεν προσθέτει μόνο άρωμα, αλλά εξισορροπεί ιδανικά τη θαλασσινή ένταση του ταραμά.

Δεν τηγανίζουμε σε υπερβολικά καυτό λάδι. Έτσι οι κεφτέδες προλαβαίνουν να ψηθούν σωστά και στο εσωτερικό τους.

Για μια πιο ελαφριά εκδοχή, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μισά γραμμάρια ψωμιού με 150 γρ. τριμμένο κολοκύθι, πολύ καλά στυμμένο.

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Ταραμοκεφτέδες

Υλικά (για 20-24 κομμάτια):

100 γρ. λευκός ταραμάς

300 γρ. ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί, χωρίς κόρα

180 γρ. ξερό κρεμμύδι, τριμμένο και πολύ καλά στυμμένο

80 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

15 γρ. φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

15 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος

ξύσμα από 1 λεμόνι

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

αλεύρι για το τηγάνι

ελαιόλαδο ή σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε την ψίχα του ψωμιού σε κρύο νερό για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια τη στύβουμε πολύ καλά με τα χέρια μας, μέχρι να απομακρυνθεί κάθε ίχνος υγρασίας.

Σε ένα μεγάλο μπολ λιώνουμε τον ταραμά με ένα πιρούνι μέχρι να αποκτήσει λεία υφή.

Προσθέτουμε το ψωμί, το ξερό κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον δυόσμο, τον άνηθο, το ξύσμα λεμονιού και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ζυμώνουμε καλά το μείγμα μέχρι να γίνει ομοιογενές και προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, όσο χρειάζεται για να αποκτήσει συνοχή χωρίς να γίνει σφιχτό.

Σκεπάζουμε το μπολ και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά, ώστε να σφίξει και να αναδειχθούν τα αρώματα των μυρωδικών.

Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες. Αν το μείγμα κολλάει στα χέρια μας, τα βρέχουμε ελαφρά με νερό ή με λίγες σταγόνες ούζο.

Περνάμε τους κεφτέδες από λίγο αλεύρι και τινάζουμε την περίσσεια.

Ζεσταίνουμε άφθονο λάδι σε βαθύ τηγάνι και τηγανίζουμε τους ταραμοκεφτέδες για περίπου 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Τους μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί και τους αφήνουμε για λίγα λεπτά πριν τους σερβίρουμε.