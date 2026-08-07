Συνταγή για frozen yogurt matcha με λευκή σοκολάτα και lime

Το frozen yogurt είναι κάπου ανάμεσα στο παγωτό και στο επιδόρπιο ψυγείου.

Δεν έχει τη βαριά λιπαρότητα ενός κλασικού παγωτού με κρέμα και αυγά, αλλά κρατά εκείνη τη δροσερή, ελαφρώς όξινη αίσθηση που αφήνει το γιαούρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσθήκη του matcha αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα του.

Πρόκειται για την ιαπωνική σκόνη πράσινου τσαγιού που δίνει μια ιδιαίτερη γεύση.

Φυτική, ελαφρώς πικρή, με μια γήινη ένταση που χρειάζεται κάτι δίπλα της για να ισορροπήσει και εκεί ακριβώς, μπαίνει η λευκή σοκολάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Frozen yogurt matcha με λευκή σοκολάτα και lime

Υλικά:

Για περίπου 6 μερίδες:

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι πλήρες

120 γρ. λευκή σοκολάτα καλής ποιότητας

80 γρ. μέλι ή σιρόπι αγαύης

60 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

12 γρ. σκόνη matcha καλής ποιότητας

25 γρ. χυμός lime

ξύσμα από 2 lime (περίπου 4 γρ.)

2 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

1 γρ. αλάτι

Εκτέλεση:

Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα σε μπεν μαρί ή σε φούρνο μικροκυμάτων σε χαμηλή ένταση, προσέχοντας να μην υπερθερμανθεί. Την αφήνουμε για λίγα λεπτά να πέσει η θερμοκρασία της.

Σε μικρό μπολ ανακατεύουμε το matcha με την κρέμα γάλακτος μέχρι να διαλυθεί πλήρως και να δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα χωρίς σβόλους.

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το μέλι, τη βανίλια και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε τη λιωμένη λευκή σοκολάτα και το μείγμα του matcha. Ανακατεύουμε μέχρι το χρώμα και η υφή να γίνουν ομοιόμορφα.

Τέλος προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα lime. Δοκιμάζουμε. Θέλουμε το matcha να παραμένει αισθητό, αλλά η γεύση να έχει φρεσκάδα και ισορροπία.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε μεταλλικό σκεύος, το σκεπάζουμε καλά και το βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 ώρες.

Αν δεν χρησιμοποιήσουμε παγωτομηχανή, βγάζουμε το σκεύος κάθε 45 λεπτά για τις πρώτες 3 ώρες και ανακατεύουμε δυνατά με σύρμα ή σπάτουλα, ώστε να περιοριστεί ο σχηματισμός μεγάλων κρυστάλλων πάγου.

Αφήνουμε το frozen yogurt σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε.

Λίγο καβουρδισμένο σουσάμι, φιστίκι Αιγίνης ή λεπτά μπισκότα βουτύρου δημιουργούν μια ωραία αντίθεση με την απαλή υφή του.