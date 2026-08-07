Συνταγή για αγκινάρες και πατάτες αυγολέμονο

Αγαπημένο λεμονάτο πιάτο που αναδεικνύει τη λεπτή γεύση της αγκινάρας με τον πιο απλό τρόπο.

Εύκολο στο μαγείρεμα, αν εξαιρέσουμε το καθάρισμα της φρέσκιας αγκινάρας.

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Και αυτό το εμπόδιο μπορεί να προσπεραστεί, ωστόσο, επιλέγοντας κατεψυγμένες καθαρισμένες αγκινάρες, με ελάχιστη διαφοροποίηση στη γεύση.

Εάν τις καθαρίσετε εσείς, να ξέρετε ότι οι φρέσκες αγκινάρες πρέπει να παραμένουν συνεχώς σε λεμονόνερο όσο τις καθαρίζουμε, για να διατηρήσουν το ανοιχτό τους χρώμα και να μην μαυρίσουν.

Δεν αφήνουμε το φαγητό να βράσει αφού προστεθεί το αυγολέμονο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να κόψει.

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Αγκινάρες και πατάτες αυγολέμονο

Υλικά (για 4 άτομα):

8 φρέσκες αγκινάρες (περίπου 1,2 κιλά ακαθάριστες)

3 μέτριες πατάτες (300 γρ.) και 1 καρότο κομμένα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια (60 γρ.), ψιλοκομμένα

80 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

500 ml ζεστό νερό

2 αυγά

60 ml φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού (περίπου 60 γρ.)

15 γρ. ψιλοκομμένο άνηθο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις αγκινάρες αφαιρώντας τα σκληρά εξωτερικά φύλλα και το χνούδι από το εσωτερικό τους. Τις τρίβουμε με λίγο λεμόνι και τις διατηρούμε σε νερό με χυμό λεμονιού μέχρι να τις μαγειρέψουμε, ώστε να μη μαυρίσουν.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε τις πατάτες, το καρότο σε κομμάτια και τις αγκινάρες ολόκληρες και τα γυρίζουμε απαλά για λίγα λεπτά μέσα στο λάδι.

Ρίχνουμε το ζεστό νερό, αλατοπιπερώνουμε και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά και να μείνουν με λίγα υγρά.

Χτυπάμε τα αυγά με τον χυμό λεμονιού μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε σιγά-σιγά, λίγο από τον ζεστό ζωμό της κατσαρόλας, ανακατεύοντας συνεχώς για να εξισορροπηθεί η θερμοκρασία.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και περιχύνουμε με το αυγολέμονο, ανακινώντας απαλά την κατσαρόλα.

Τέλος, προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε.





