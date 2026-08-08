Χανιώτικο μπουρέκι με κολοκύθι, ανθότυρο και δυόσμο και ψαρονέφρι με ψητές ντομάτες και πιπεριές, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Και στην καρδιά του θέρους θα επιμείνουμε ελληνικά και γαστρονομικά.

Το μενού μας, θα μετατρέψει και αυτή την εβδομάδα, τα απλά υλικά σε πιάτα με χαρακτήρα, μνήμη και συναίσθημα.

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Συνδυάζοντας παραδοσιακές συνταγές, εποχικά προϊόντα και σύγχρονες γευστικές ισορροπίες.

Από το χειροποίητο μπουρέκι με τα αρώματα της Κρήτης μέχρι τα κλασικό γεύμα του Νονού, σπαγγέτι με κοκκινιστούς κεφτέδες που παραπέμπουν στη ζεστασιά της οικογενειακής κουζίνας.

Ψάρια και λαχανικά πρωταγωνιστούν σε ένα μενού που αναδεικνύει τη δύναμη της απλότητας και τη σημασία της σωστής προετοιμασίας.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Μπουρέκι με κολοκύθι, ανθότυρο και δυόσμο: Ένα πιάτο με βαθιές ρίζες στην κρητική κουζίνα, δροσερό, ισορροπημένο και χορταστικό.

Ψώνια: Κολοκύθια, ανθότυρο, φύλλο, δυόσμος, αυγά, αλεύρι, φέτα.

Τρίτη

Σπαγγέτι με κεφτέδες κοκκινιστούς: Διαχρονικό πιάτο που ενώνει Ελλάδα και Ιταλία. Αφράτοι κεφτέδες με αρωματικά μπαχαρικά μαγειρεύονται σε πλούσια σάλτσα ντομάτας και συνοδεύουν κλασικά σπαγγέτι, προκαλώντας γνώριμη συγκίνηση.

Ψώνια: Σπαγγέτι, μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι, σκόρδο, ψωμί, αυγό, μαϊντανός, δυόσμος, τριμμένη ντομάτα, πελτές ντομάτας, βασιλικός, παρμεζάνα τριμμένη.

Τετάρτη

Γλώσσα πανέ με ρύζι και φρέσκο κρεμμυδάκι: Θαλασσινή φρεσκάδα με συνοδεία από αρωματικό ρύζι με φρέσκο κρεμμυδάκι.

Ψώνια: Φιλέτο γλώσσας, αλεύρι, αυγά, φρυγανιά, ρύζι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθος, λεμόνι.

Πέμπτη

Πατάτες λεμονάτες με μανιτάρια πλευρώτους στον φούρνο: Μια σύγχρονη χορτοφαγική πρόταση με μεσογειακό χαρακτήρα.

Ψώνια: Πατάτες, μανιτάρια πλευρώτους, λεμόνι, σκόρδο, μουστάρδα, ρίγανη, θυμάρι, μαϊντανός.

Παρασκευή

Ψαρονέφρι με ψητές ντομάτες και πιπεριές: Τρυφερό χοιρινό φιλέτο, μαγειρεμένο ώστε να διατηρηθεί ζουμερό, σερβίρεται πάνω σε ψητές ντομάτες και πιπεριές.

Ψώνια: Χοιρινό ψαρονέφρι, ντομάτες, πιπεριές, σκόρδο, λευκό κρασί, θυμάρι, δεντρολίβανο, μουστάρδα.