Συνταγή για risotto verde με βλίτα και καπνιστό χέλι

Το καλοκαίρι η επιλογή ενός πιάτου ριζότο, με λαχανικά, είναι πολύ δελεαστική.

Εδώ θα βάλουμε τα αγαπημένα βλίτα, για να δώσουμε στο πιάτο τη χαρακτηριστική πράσινη απόχρωση.

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Μάλιστα δεν χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση και η γεύση τους είναι ήπια, με μια ελαφριά πικράδα.

Το καπνιστό χέλι είναι έντονο υλικό. Η ποσότητα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δίνει χαρακτήρα, όχι να σκεπάζει τα πάντα.

Το λεμόνι είναι απαραίτητο. Η οξύτητα κόβει τη λιπαρότητα του χελιού και δίνει γεύση.

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Risotto verde

Υλικά για 4 άτομα:

Για το ριζότο:

320 γρ. ρύζι Carnaroli ή Arborio

250 γρ. καθαρισμένα βλίτα

80 γρ. φρέσκο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

60 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο (8 γρ.)

100 γρ. λευκό ξηρό κρασί

1,2 λίτρα ζωμός λαχανικών, ζεστός

50 γρ. ελαιόλαδο

50 γρ. βούτυρο παγωμένο, κομμένο σε κύβους

70 γρ. παρμεζάνα ή ώριμη γραβιέρα, λεπτοτριμμένη

15 γρ. χυμός λεμονιού

5 γρ. ξύσμα λεμονιού

6 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το καπνιστό ψάρι:

160 γρ. καπνιστό χέλι ή πέστροφα

15 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. χυμός λεμονιού

5 γρ. άνηθος ή μάραθος, ψιλοκομμένος

Για το λάδι τσίλι:

60 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. μπούκοβο

2 γρ. καπνιστή πάπρικα

1 γρ. ξύσμα λεμονιού

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τα βλίτα.

Τα πλένουμε πολύ καλά και τα ζεματίζουμε σε αλατισμένο νερό για 2–3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατήσουν το πράσινο χρώμα τους.

Τα μεταφέρουμε αμέσως σε παγωμένο νερό ώστε να σταματήσει ο βρασμός.

Στραγγίζουμε καλά και πολτοποιούμε περίπου τα 2/3 από τα χόρτα με λίγο ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία πράσινη κρέμα. Κρατάμε τα υπόλοιπα για να δώσουν υφή στο τέλος.

Για το λάδι τσίλι, ζεσταίνουμε ελαφρά το ελαιόλαδο χωρίς να το αφήσουμε να κάψει. Προσθέτουμε το μπούκοβο, την πάπρικα και το ξύσμα λεμονιού και αφήνουμε τα αρώματα να εκχυλιστούν.

Ξεκινάμε το ριζότο, ζεσταίνοντας ελαιόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα.

Προσθέτουμε το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 5–6 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

Προσθέτουμε το σκόρδο και το ρύζι και ανακατεύουμε για 1–2 λεπτά μέχρι οι κόκκοι να γυαλίσουν.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.

Προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα τη φορά, ανακατεύοντας συχνά. Κάθε φορά περιμένουμε να απορροφηθεί σχεδόν όλο το υγρό πριν προσθέσουμε την επόμενη ποσότητα.

Μετά από περίπου 16–18 λεπτά, όταν το ρύζι είναι al dente και έχει κρεμώδη υφή, προσθέτουμε την κρέμα από τα βλίτα και τα υπόλοιπα ψιλοκομμένα βλίτα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο και την παρμεζάνα. Ανακατεύουμε δυνατά ώστε να δημιουργηθεί η τελική κρεμώδης υφή.

Διορθώνουμε το αλάτι, προσθέτουμε το πιπέρι και το ξύσμα λεμονιού.

Κόβουμε το καπνιστό χέλι ή πέστροφα, σε κομμάτια και το ζεσταίνουμε ελαφρά σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και λίγες σταγόνες λεμονιού.

Σερβίρουμε το ριζότο σε ζεστά πιάτα, τοποθετούμε από πάνω το καπνιστό ψάρι, λίγες σταγόνες λάδι τσίλι και τελειώνουμε με άνηθο ή μάραθο.