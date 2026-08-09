Συνταγή για ατζέμ πιλάφι με μοσχαρίσιο κιμά

Το αρωματικό πιλάφι της ανατολίτικης παράδοσης, όπου το ρύζι, ο κιμάς και τα μπαχαρικά δένουν σε κάθε κουταλιά.

Το ατζέμ πιλάφι είναι από εκείνα τα φαγητά που γεμίζουν το σπίτι με αρώματα, από τα πρώτα λεπτά του μαγειρέματος.

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Ο κιμάς σοτάρεται μέχρι να αποκτήσει βαθιά γεύση, το ρύζι απορροφά όλους τους χυμούς της κατσαρόλας και τα μπαχαρικά δίνουν χαρακτήρα χωρίς να κυριαρχούν.

Παρότι πρόκειται για ένα απλό πιάτο της καθημερινής κουζίνας, με απλά υλικά που όλοι έχουμε στη διάθεσή μας, μπορεί να σερβιριστεί ως ιδιαίτερο πιάτο σε ειδικές περιπτώσεις, με την προσθήκη ξηρών καρπών ή σπόρων ροδιού.

Το βούτυρο στο τέλος, δίνει πλούσια γεύση, χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα.

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Ατζέμ πιλάφι

Υλικά (για 4-6 άτομα):

400 γρ. ρύζι Καρολίνα

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

180 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο (12 γρ.), ψιλοκομμένες

70 γρ. ελαιόλαδο

40 γρ. αγελαδινό βούτυρο

900 ml ζωμός βοδινού ή κοτόπουλου, ζεστός

80 ml λευκό ξηρό κρασί

2 γρ. κανέλα

1 γρ. κύμινο

1 γρ. μπαχάρι

6 γρ. αλάτι

3 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

20 γρ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο.

Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για ακόμη ένα λεπτό.

Ρίχνουμε τον κιμά και τον σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να διαλυθούν τα μεγάλα κομμάτια και να πάρει ωραίο χρώμα.

Σβήνουμε με το κρασί, αν το χρησιμοποιήσουμε, και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε την κανέλα, το κύμινο, το μπαχάρι, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματα των μπαχαρικών.

Ρίχνουμε το ρύζι και το σοτάρουμε μαζί με τον κιμά για περίπου 2 λεπτά.

Προσθέτουμε τον ζεστό ζωμό και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 18-20 λεπτά, μέχρι το ρύζι να απορροφήσει τα υγρά και να γίνει αφράτο.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να λιώσει το βούτυρο.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με μια καθαρή πετσέτα και το καπάκι και αφήνουμε το πιλάφι να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε.



Σερβίρουμε το ατζέμ πιλάφι ζεστό, πασπαλισμένο με λίγο ακόμη ψιλοκομμένο μαϊντανό ή άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Συνοδεύουμε ιδανικά με στραγγιστό γιαούρτι και πάπρικα.