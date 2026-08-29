Ψητό λαβράκι με πλιγουροσαλάτα και ρολό από κιμά γαλοπούλας ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Η εβδομάδα στο τραπέζι θέλει εναλλαγές, γνώριμες γεύσεις και φαγητά που μπορούν να ομορφύνουν την καθημερινότητα.

Με τα κολοκύθια γεμιστά αυγολέμονο της Δευτέρας και το ψητό λαβράκι της Τρίτης, το μενού κινείται ανάμεσα σε σπιτικές ελληνικές συνταγές και πιο γρήγορες λύσεις, χωρίς να γίνεται μονότονο.

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Τα αυγά σακσούκα δίνουν εξωτικό χρώμα στη μέση της εβδομάδας και τα ζυμαρικά με τόνο και ρόκα είναι η εύκολη λύση της Πέμπτης.

Η Παρασκευή κλείνει με ένα μαμαδίστικο χορταστικό ρολό γαλοπούλας με πατάτες στον φούρνο.

Πέντε διαφορετικά πιάτα, με υλικά που βρίσκεις εύκολα και μαγειρέματα που δεν σε κάνουν να βαρυγκομάς.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κολοκύθια γεμιστά με κιμά και αυγολέμονο: επειδή είναι πιο χρονοβόρα παρασκευή το φτιάχνουμε από την προηγούμενη και έτσι, όπως έχουμε ξαναπεί, οι γεύσεις του δένουν καλύτερα.

Ψώνια: κολοκύθια, μοσχαρίσιος κιμάς, ξερό κρεμμύδι, φρέσκα κρεμμυδάκια, ρύζι Καρολίνα, άνηθος, μαϊντανός, ζωμός, αυγά, λεμόνια, κορν φλάουρ.

Τρίτη

Ψητό λαβράκι με ντοματίνια και μαϊντανοσαλάτα με πλιγούρι: το ψαράκι της εβδομάδας, στην πιο εύκολη και διαχειρίσιμη εκδοχή του. Και με δροσερά συνοδευτικά.

Ψώνια: λαβράκια, ντοματίνια, σκόρδο, λεμόνι, μαϊντανός, ρίγανη, πλιγούρι, ντομάτες, αγγούρι, φρέσκα κρεμμυδάκια.

Τετάρτη

Αυγά σακσούκα: μεσανατολίτικα, πικάντικα, σκορδάτα αυγά, σε κόκκινη σάλτσα. «Μάτια», όχι στραπατσάδα. Απαραιτήτως φρέσκο ψωμί, για το σωστό σερβίρισμα.

Ψώνια: αυγά, ξερό κρεμμύδι, πιπεριές, κόκκινες ή πράσινες, σκόρδο, ντομάτες τριμμένες ή ψιλοκομμένες, κύμινο, καπνιστή πάπρικα, μπούκοβο.

Πέμπτη

Ζυμαρικά με τόνο, καλαμπόκι και ρόκα: τρώγεται ζεστό ή κρύο ως σαλάτα και μεταφέρεται εύκολα για να μπορέσουμε να φάμε ένα υγιεινό μεσημεριανό στη δουλειά.

Ψώνια: ζυμαρικά, τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, καλαμπόκι σε κονσέρβα, ρόκα, ξερό κρεμμύδι, λεμόνι

Παρασκευή

Ρολό από κιμά γαλοπούλας με πατάτες στον φούρνο: το κλασικό φαγάκι της μαμάς, με ελαφρύ κιμά από γαλοπούλα, για τα παιδιά μας, που είναι του γυμναστηρίου.

Ψώνια: κιμάς γαλοπούλας, ξερό κρεμμύδι, αυγό, φρυγανιά τριμμένη, γάλα, μουστάρδα, μαϊντανός, κέτσαπ, ρίγανη, πατάτες, λεμόνι, σκόρδο.

