Quality Wines x Μανάρι: Λονδίνο και Αθήνα στο ίδιο τραπέζι

Το Quality Wines, ένα από τα εστιατόρια που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια ξεχωριστό στίγμα στη γαστρονομική σκηνή του Λονδίνου, προσγειώνεται στην Αθήνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Nick Bramham συναντά τον Άρη Βεζενέ και την ομάδα του Μανάρι για ένα dinner takeover με κοινό παρονομαστή το φαγητό.

Πρόκειται για μια από τις συνεργασίες που δεν χρειάζονται εξηγήσεις για να καταλάβεις πώς προέκυψαν γαστρονομικά: η συνάντηση του Μανάρι με το Quality Wines βγάζει νόημα από την πρώτη στιγμή. Και τα δύο έχουν χτίσει τη δική τους σχέση με το κοινό τους, και μια προσέγγιση στην εστίαση που βάζει την ουσία πάνω από το «περιτύλιγμα».

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Το Quality Wines βρίσκεται στη Farringdon Road και από το 2018 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα εστιατόρια της βρετανικής πρωτεύουσας. Η ιστορία του χώρου, πάντως, έχει πολλά κεφάλαια: στη διαδρομή του υπήρξε wine bar, κρεοπωλείο, ντελικατέσεν και καφέ. Σήμερα, με τον Nick Bramham στην κουζίνα, λειτουργεί ως ένα πιο προσωπικό bistrot με έντονη μεσογειακή κατεύθυνση και το κρασί σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

O Nick Bramham.

Η μαγειρική του Bramham αντλεί αναφορές από πόλεις όπως η Μασσαλία, η Αθήνα, η Σεβίλλη και το Παλέρμο, χωρίς να προσπαθεί να χωρέσει αυστηρά σε μία κατηγορία. Κινείται ανάμεσα στη μπιστρονομία, στην ταβέρνα και στη γενναιοδωρία της μεσογειακής κουζίνας, ακολουθώντας την εποχικότητα και την αμεσότητα.

Είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο συναντά το Μανάρι και εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη συνεργασία μοιάζει περισσότερο με μια οικογενειακή, μαγειρική συνάντηση παρά με ένα ακόμη guest chef event.

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H συνάντηση του Μανάρι με το Quality Wines αναμένεται απολαυστική.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες θα μαγειρέψουν μαζί γύρω από τη φωτιά και πάνω στην πλατεία. Από ότι μάθαμε δεν θα υπάρχει προκαθορισμένο tasting menu και οι επιλογές θα παραμείνουν à la carte. Οι γνώριμες προτάσεις από το Μανάρι, με πιάτα φτιαγμένα για να μπαίνουν στη μέση, θα συνυπάρχουν μαζί με νέες που θα μεταφέρουν τη μεσογειακή φιλοσοφία του Quality Wines και τις αναφορές του στον ευρωπαϊκό Νότο.

Για τον Nick Bramham τέτοιου είδους συναντήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Μέσα από τη σειρά Quality Wines & Friends, ο Βρετανός σεφ έχει αναπτύξει μια σειρά συνεργασιών που βασίζονται στη μαγειρική ανταλλαγή και στη συνύπαρξη διαφορετικών ομάδων στην ίδια κουζίνα. Αυτή τη φορά απλά το πρότζεκτ μεταφέρεται από το Λονδίνο στην Αθήνα, με το φαγητό και το κρασί να λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος των δύο πόλεων.

Το κρασί θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Και επειδή ένα τέτοιο Σάββατο δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει αργά, το Μανάρι ανοίγει για δείπνο στις 18:00. Το event αποτελεί μέρος της σειράς διεθνών συνεργασιών που πραγματοποιούνται με την επιμέλεια της Green Garlic Management, με επίσημο χορηγό αερομεταφορών την AEGEAN και την υποστήριξη της Nicliani Cellars.

Μανάρι

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 3, Αθήνα



Τηλ.: 215 215 3804 Κρατήσεις: SevenRooms – Μανάρι

Website: manaritaverna.com