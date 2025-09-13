Scones με μπανάνα: Χωρίς ζάχαρη, χωρίς βούτυρο, χωρίς αυγά

Γνωρίστε τον 2ο πιο δημοφιλή λόγο, που δεν πρέπει να πετάμε τις μαυρισμένες, υπερώριμες μπανάνες.

Μετά το banana bread, τα banana scones, δηλαδή τα μικρά αφράτα υπόγλυκα ψωμάκια, έρχονται να ενισχύσουν την προσπάθειά μας για λιγότερη σπατάλη στην κουζίνα.

Και όλα αυτά, σε πολύ νόστιμη «συσκευασία», αλλά και πολύ υγιεινή.

Αφού αυτή η συνταγή, δεν έχει λίπος, δεν έχει αυγά και δεν έχει ζάχαρη, φυσικά.

Μπορείτε, αν εσείς το επιθυμείτε, να προσθέσετε στην παρακάτω συνταγή και 1/2 φλιτζάνι σταγόνες μαύρης σοκολάτας, ή ψιλοκομμένα καρύδια ή και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα.

Banana scones

Υλικά:

440 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του + 1/4 φλιτζανιού για το ζύμωμα

300 γρ. λιωμένες μπανάνες (3 μεγάλες μπανάνες)

160 γρ. φυτικό γιαούρτι με γεύση βανίλια + λίγο ακόμα για επάλειψη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα και λαδώνουμε ελαφρά με σπρέι μαγειρικής.

Σε ένα μεγάλο μπολ, βάζουμε τις μπανάνες και τις λιώνουμε με ένα πιρούνι.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του.

Ανακατεύουμε αρχικά με ένα κουτάλι και στη συνέχεια αλευρώνουμε τα χέρια μας για να ζυμώσουμε.

Η ζύμη θα είναι κολλώδης και εύθρυπτη, επίσης θα είναι τραχιά και όχι λεία, και αυτό είναι φυσιολογικό.

Αφαιρούμε από τα χέρια τυχόν υπολείμματα ζύμης και τα λαδώνουμε ελαφρά. Λαδώνουμε επίσης το κουπάτ (διαμέτρου 5 εκατοστών) ή το στόμιο ενός νεροπότηρου, με τα οποία θα κόψουμε στρογγυλά τα scones, χωρίς να κολλάνε.

Ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι στην επιφάνεια εργασίας και τοποθετούμε τη ζύμη πάνω της. Πασπαλίζουμε και την επιφάνεια με λίγο αλεύρι και με τον πλάστη ή με τα χέρια, ισιώνουμε τη ζύμη, δίνοντας πάχος 2 εκατοστών.

Πιέζουμε το κουπάτ και κόβουμε δίσκους ζύμης.

Τους τοποθετούμε στο ταψί, αφήνοντας ένα κενό μεταξύ τους. Διευρύνονται λίγο στο φούρνο, αλλά κυρίως σε ύψος, όχι σε πλάτος.

Μαζεύουμε τα κομμάτια της ζύμης που περίσσεψε, πιέζουμε και ισιώνουμε για να κόψουμε και τα τελευταία scones.

Με ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής αλείφουμε τις κορυφές με γιαούρτι.

Ψήνουμε στην μεσαία σχάρα του φούρνου για 15 έως 17 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει.

Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.