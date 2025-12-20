Smash ‘n Bun και Bling Bling Edition: Όταν το smash burger παίζει σε γιορτινό mode

Το Smash ‘n Bun υποδέχεται την εορταστική περίοδο με τη Bling Bling Edition, τη φετινή του limited εμπειρία, η οποία συγκεντρώνει δύο ειδικά εορταστικά burgers, σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις γιορτές. Χωρίς να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα του smash burger, το concept ανοίγει τον δρόμο σε πιο πολυτελείς πρώτες ύλες, διατηρώντας την αστική αμεσότητα που το χαρακτηρίζει.

Από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2026, η Bling Bling Edition εκφράζεται μέσα από δύο limited burgers. Στο πρώτο, το ζουμερό smash patty συναντά το foie gras, σε μια σύνθεση όπου η λιπαρότητα και η ένταση ισορροπούν με τη γνώριμη comfort αίσθηση του burger. Στο δεύτερο, η φρέσκια τρούφα δίνει βάθος και αρωματική διάρκεια, χωρίς να καλύπτει τον χαρακτήρα του κρέατος.

Η εμπειρία της Bling Bling Edition ολοκληρώνεται με τις χαρακτηριστικές τραγανές πατάτες του Smash ‘n Bun, σερβιρισμένες με crème fraîche και χαβιάρι, σε συνεργασία με τη Fine Foods Collection. Για το απαραίτητο γιορτινό pairing, η σαμπάνια από τη Deals συνοδεύει το σύνολο, δίνοντας τον τόνο μιας περιόδου που επιτρέπει μικρές, συνειδητές υπερβολές.

Η Bling Bling Edition δεν επιχειρεί να «μεταμφιέσει» το street food. Αντίθετα, αντιμετωπίζει το smash burger ως σταθερή βάση και τοποθετεί πάνω της υλικά και ιδέες που λειτουργούν συμπληρωματικά, για μια περιορισμένης διάρκειας εμπειρία που συνομιλεί με το πνεύμα των γιορτών.

Info

Smash ‘n Bun – Bling Bling Edition, 18 Δεκεμβρίου 2025 – 3 Ιανουαρίου 2026

Πατριάρχου Ιωακείμ 48, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 724 9802

Ωράριο: Δευτέρα – Κυριακή, 13:00 – 00:00