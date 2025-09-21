Σουτζουκάκια στο γκριλ με τη σαλονικιώτικη συνταγή

Σαν τα σουτζουκάκια της Σαλονίκης, δεν έχει και όλοι το ξέρουν αυτό.

Διότι, δεν είναι τα σουτζουκάκια όπως τα ξέρουμε εμείς, μέσα σε σάλτσα, αλλά μικρά, ζουμερά κεμπάπ, ψητά.

Ζυμώνονται σαν μακρόστενα μπιφτεκάκια, δηλαδή, με μοσχαρίσιο και μία υποψία πρόβειου κιμά.

Ψήνονται κάτω από το γκριλ ή στο κάρβουνο για λίγα λεπτά.

Σερβίρονται με γλυκιά πάπρικα και κρεμμύδι ανακατεμένο με φρέσκο μαϊντανό.

Σουτζουκάκια ψημένα

Υλικά:

800 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος (ελιά – περασμένος δύο φορές)

200 γρ. κιμάς πρόβειος (μπούτι – περασμένος δύο φορές)

2 κρεμμύδια, τριμμένα

500 γρ. ψίχα ξερού ψωμιού

γάλα για να μουσκέψουμε το ψωμί

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. μπούκοβο

1/2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1/4 κ.γ. κίμινο

150 ml ελαιόλαδο + επιπλέον για το ψήσιμο

Εκτέλεση:

Μουσκεύουμε την ψίχα του μπαγιάτικου ψωμιού σε γάλα, για λίγη ώρα και το στύβουμε καλά να φύγει το υγρό.

Σε ένα μεγάλο μπολ ζυμώνουμε καλά, όλα τα υλικά με υπομονή, μέχρι να αλλάξει χρώμα ο κιμάς.

Ρίχνουμε λίγο λάδι να καλυφθεί η επιφάνεια του κιμά, σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο, όλο το προηγούμενο βράδυ πριν ψήσουμε τα σουτζουκάκια μας.

Για να ψήσουμε, προθερμαίνουμε το γκριλ στην υψηλότερη θερμοκρασία.

Λαδώνουμε τη σχάρα του φούρνου, βάζοντας ένα ταψάκι από κάτω της.

Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο και πλάθουμε σουτζουκάκια μακρόστενα, περίπου 8 εκατοστών.

Τα τοποθετούμε στη λαδωμένη σχάρα και ψήνουμε κάτω από τις αντιστάσεις του γκριλ.

Ψήνουμε τα σουτζουκάκια για περίπου ένα τέταρτο, γυρίζοντάς τα 3-4 φορές να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.