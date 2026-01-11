Σπιτικό προζυμένιο ψωμί: Όλα τα μυστικά της διαδικασίας

Όταν λέμε sourdough, εννοούμε προζυμένιο.

Και όταν λέμε προζυμένιο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ψωμάκι με την χαρακτηριστική του τραγανή κόρα και τη μαλακή, αφράτη ψίχα, με τις τρύπες.

Επίσης, όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και να δείξουμε σεβασμό και υπομονή κατά την παρασκευή του ξινούτσικου, υπερνόστιμου, αληθινού ψωμιού.

Η διαδικασία μπορεί να φαίνεται και να είναι, χρονοβόρα, αλλά η ικανοποίηση που προσφέρει το αποτέλεσμα, είναι αναμφισβήτητη.

Ακολουθήστε τη συνταγή, κάντε τους λογισμούς, τις ψυχικές εκκαθαρίσεις και τους εσωτερικούς σας διαλόγους, κατά το ζύμωμα, εν ολίγοις, ψυχοθεραπευτείτε και αφεθείτε στο άρωμα του φρέσκου ψωμιού που θα γεμίσει το σπίτι.

Προζυμένιο ψωμί

Υλικά:

500 γρ. αλεύρι για ψωμί (τύπος 00)

350 γρ. νερό (χλιαρό)

100 γρ. ενεργό προζύμι ή ένα φακελάκι (20 γρ.) μείγμα προζυμιού – μαγιάς

10 γρ. αλάτι

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το μείγμα: Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμειγνύουμε το αλεύρι και το αλάτι. Προσθέτουμε το ενεργό προζύμι και το χλιαρό νερό.

Ζυμώνουμε: Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας για να αναμιχθούν καλά τα υλικά. Συνεχίζουμε να ζυμώνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική.

Πρώτη ζύμωση: Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς λαδωμένο μπολ και σκεπάζουμε με μια πετσέτα ή πλαστική μεμβράνη. Αφήνουμε να ωριμάσει σε ζεστό μέρος για 4-6 ώρες ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Διαμόρφωση: Μετά την πρώτη ζύμωση, αναστρέφουμε τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια. Διπλώνουμε τη ζύμη με προσοχή για να δημιουργήσουμε μια σφιχτή μπάλα.

Δεύτερη ζύμωση: Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα καλά αλευρωμένο καλάθι ή μπολ και σκεπάζουμε πάλι, με μια πετσέτα. Αφήνουμε να ωριμάσει για 2-3 ώρες.

Προθέρμανση φούρνου: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C και τοποθετούμε μια γάστρα ή ένα ταψί στον φούρνο για να ζεσταθεί.

Ψήσιμο: Όταν ο φούρνος είναι έτοιμος, προσεκτικά μεταφέρουμε τη ζύμη μέσα στη γάστρα ή στο ταψί κάνοντας χαρακιές, με ένα μαχαίρι ή ξυράφι, στην επιφάνεια. Ραντίζουμε με λίγες σταγόνες νερό και ψήνουμε για 30-35 λεπτά σκεπασμένο και στη συνέχεια, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για άλλα 10-15 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Αφού ψηθεί, βγάζουμε το ψωμί από τη γάστρα και το αφήνουμε να κρυώσει σε μια σχάρα πριν το κόψουμε.

Το sourdough μας είναι έτοιμο! Απολαμβάνουμε ζεστό, με φρέσκο βούτυρο ή το αγαπημένο μας άλειμμα.