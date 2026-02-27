Striggla: Ένα Four Hands δείπνο γίνεται δημιουργικός διάλογος στα βόρεια προάστια

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, η Striggla φιλοξενεί ένα Four Hands δείπνο που φέρνει στο ίδιο πάσο τον Θωμά Μάτσα, chef patron του εστιατορίου και τον βραβευμένο σεφ Άγγελο Μπακόπουλο. Οι δύο μάγειρες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους εκφραστές της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομικής σκηνής και συναντιούνται σε μια βραδιά προκειμένου να προσεγγίσουν τη γευστικής μνήμης μέσα από σύγχρονες τεχνικές.

Με κοινές αναφορές και πολυετή παρουσία σε σπουδαία εστιατόρια της Μυκόνου, οι δύο σεφ έχουν διαμορφώσει μια μαγειρική γλώσσα, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στον σεβασμό της πρώτης ύλης.

Σύγχρονη ανάγνωση της ελληνικής παράδοσης

Το μενού της βραδιάς περιλαμβάνει à la carte επιλογές, βασισμένες σε κλασικά ελληνικά πιάτα. Η προσοχή και των δύο σεφ δίνεται σε προϊόντα από μποστάνια και μικρές φάρμες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με σαφή στόχο την ανάδειξη της εντοπιότητας.

Η συνάντηση τους δεν περιορίζεται σε μια τυπική συνεργασία. Αντιθέτως, λειτουργεί ως δημιουργικός διάλογος με ανταλλαγή τεχνικών, ιδεών και διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω σε γνώριμες γεύσεις.

Παράλληλα με τα πιάτα του Four Hands, θα είναι διαθέσιμες και οι γευστικές προτάσεις από το σταθερό μενού του Θωμά Μάτσα. Αυτό, άλλωστε, έχει καθιερώσει τη Striggla ως σημείο αναφοράς στα βόρεια προάστια χάρη, καθώς η μαγειρική, η οποία συνομιλεί άμεσα με τη μνήμη, χωρίς να παραμένει προσκολλημένη σε αυτήν είναι πλέον το ζητούμενο.

Ο χώρος και η οινική πρόταση

Η εμπειρία πλαισιώνεται από μια προσεχτικά επιμελημένη wine list με έμφαση στον ελληνικό αμπελώνα. Ο χώρος της Striggla, minimal αλλά ζεστός, με κυρίαρχο το ξύλο και γήινες αποχρώσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη γαστρονομική εμπειρία χωρίς περιττές εντάσεις.

INFO: Striggla

Αγίου Κωνσταντίνου 56 (λίγο πάνω από το Δαχτυλίδι)

Τηλ.: 2106100410