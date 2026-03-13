Συνταγή για αέρινο κέικ σοκολάτας με 4 υλικά

Αυτό το αέρινο κέικ σοκολάτας με μόλις τέσσερα υλικά αντιπροσωπεύει την ουσία της κλασικής γαλλικής τεχνικής, που κάνει τη σοκολάτα πρωταγωνιστή, χωρίς περιττά υλικά.

Πλούσια λιωμένη σοκολάτα και βούτυρο για γεύση και υγρασία και ασπράδια αυγών, χτυπημένα σε σφιχτή μαρέγκα, για όγκο και ελαφρότητα.

Η συνταγή βασίζεται στη σύλληψη ότι ο σωστός χειρισμός των αυγών και η ένταξη της μαρέγκας με απαλές, ελεγχόμενες κινήσεις μπορούν να μετατρέψουν μια πυκνή σοκολατένια μάζα σε ένα ψηλό, ελαφρύ κέικ με μεταξένια υφή.

Η θερμοκρασία ψησίματος και ο χρόνος ξεκούρασης πριν από το ξεφορμάρισμα, παίζουν κρίσιμο ρόλο.

Επίσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν χωρίζουμε τα αυγά — αν πέσει λίγός κρόκος στα ασπράδια, δεν θα χτυπηθούν σωστά.

Κέικ σοκολάτας

Υλικά:

85 γρ. βούτυρο αλατισμένο

225 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα (λεπτοκομμένη)

6 αυγά μεγάλα (διαχωρισμένα)

100 γρ. λευκή ζάχαρη

10-20 γρ. άχνη ζάχαρη (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 135°C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια στρογγυλή φόρμα ή ταρτιέρα.

Λιώνουμε μαζί, τα 85 γραμμάρια βουτύρου και τα 225 γραμμάρια ψιλοκομμένης σοκολάτας σε μπεν-μαρί, ανακατεύοντας ενδιάμεσα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήνουμε να σταθεί και να κρυώσει ελαφρά.

Όταν το μείγμα σοκολάτας έχει κρυώσει λίγο, ενσωματώνουμε τους 6 κρόκους με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν — δεν θέλουμε καυτή σοκολάτα που θα μαγειρέψει τους κρόκους.

Τοποθετούμε τα 6 ασπράδια στο μπολ του μίξερ (ή σε καθαρό, στεγνό σκεύος) και τα χτυπάμε μέχρι να φτιάξουμε μαρέγκα με μαλακές κορυφές. Προσθέτουμε σταδιακά τα 100 γραμμάρια ζάχαρης ενώ συνεχίζουμε το χτύπημα, μέχρι να σχηματιστούν σταθερές κορυφές.

Παίρνουμε περίπου 1/4 της μαρέγκας και τη δουλεύουμε γρήγορα μέσα στο μείγμα σοκολάτας για να το χαλαρώσουμε.

Έπειτα μεταφέρουμε αυτό το μείγμα πίσω στο μπολ με την υπόλοιπη μαρέγκα.

Διπλώνουμε με απαλές κινήσεις (από κάτω προς τα πάνω) μέχρι να εξαφανιστεί η μαρέγκα, χωρίς να ξεφουσκώσουμε το μείγμα.

Μεταφέρουμε τη ζύμη στη προετοιμασμένη φόρμα, ισιώνουμε την επιφάνεια με σπάτουλα και ψήνουμε 45–50 λεπτά, ή μέχρι να φουσκώσει και το κέντρο να μην κουνιέται έντονα. Οι άκρες θα αρχίζουν να απομακρύνονται ελαφρά από το σκεύος.

Αφήνουμε να κρυώσει 10–15 λεπτά, περνάμε μαχαίρι γύρω από τις άκρες για να ξεκολλήσει. Αφήνουμε τελείως να κρυώσει.

Πασπαλίζουμε με άχνη πριν σερβίρουμε.