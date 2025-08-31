Συνταγή για αφράτα και πικάντικα μοσχαρίσια μπιφτέκια με παξιμάδι χαρουπιού

Τα μπιφτέκια είναι πάντα μια καλή και γρήγορη λύση που αρέσει σε όλους.

Το σερβίρουμε με όλα τα συνοδευτικά, με ή χωρίς σάλτσα.

Αν θέλουμε να προσέξουμε, ώστε η διατροφή μας να είναι πιο «καθαρή», επιλέγουμε να ζυμώσουμε τα μπιφτέκια μας, με βρώμη ή με χαρούπι.

Το δεύτερο, δε, το τριμμένο παξιμάδι από χαρούπι, δίνει και μια ήπια γλύκα στα μπιφτέκια μας.

Και αυτό τα κάνει ακόμη πιο νόστιμα και δελεαστικά.

Μοσχαρίσια μπιφτέκια με χαρούπι

Υλικά:

800 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.γ. πάπρικα καυτερή

100 γρ. παξιμάδι χαρουπιού, τριμμένο στον πολυκόφτη

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

100 γρ. γιαούρτι αγελάδας, στραγγιστό

ξύσμα από 1 λεμόνι ή λάιμ

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε το γκριλ, στο δυνατό.

Στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα.

Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μαζί με τις δύο πάπρικες για 3-4 λεπτά.

Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς.

Ρίχνουμε το σοταρισμένο κρεμμύδι στον κιμά και ζυμώνουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά.

Πλάθουμε 8 μεγάλα μπιφτέκια ή 10 μικρότερα και τα τοποθετούμε στο ταψί.

Ψήνουμε κάτω από τις αντιστάσεις του γκριλ, για 5 λεπτά από κάθε πλευρά.