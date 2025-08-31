Συνταγή για αφράτα και πικάντικα μοσχαρίσια μπιφτέκια με παξιμάδι χαρουπιού

Τα μπιφτέκια είναι πάντα μια καλή και γρήγορη λύση που αρέσει σε όλους.
Το σερβίρουμε με όλα τα συνοδευτικά, με ή χωρίς σάλτσα.
Αν θέλουμε να προσέξουμε, ώστε η διατροφή μας να είναι πιο «καθαρή», επιλέγουμε να ζυμώσουμε τα μπιφτέκια μας, με βρώμη ή με χαρούπι.
Το δεύτερο, δε, το τριμμένο παξιμάδι από χαρούπι, δίνει και μια ήπια γλύκα στα μπιφτέκια μας.
Και αυτό τα κάνει ακόμη πιο νόστιμα και δελεαστικά.
Μοσχαρίσια μπιφτέκια με χαρούπι
Υλικά:
- 800 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
- 200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
- 1 κ.γ. πάπρικα καυτερή
- 100 γρ. παξιμάδι χαρουπιού, τριμμένο στον πολυκόφτη
- 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
- 100 γρ. γιαούρτι αγελάδας, στραγγιστό
- ξύσμα από 1 λεμόνι ή λάιμ
- 60 ml ελαιόλαδο
- αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το γκριλ, στο δυνατό.
Στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα.
Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μαζί με τις δύο πάπρικες για 3-4 λεπτά.
Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς.
Ρίχνουμε το σοταρισμένο κρεμμύδι στον κιμά και ζυμώνουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά.
Πλάθουμε 8 μεγάλα μπιφτέκια ή 10 μικρότερα και τα τοποθετούμε στο ταψί.
Ψήνουμε κάτω από τις αντιστάσεις του γκριλ, για 5 λεπτά από κάθε πλευρά.