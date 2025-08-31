Tasteit

Συνταγή για αφράτα και πικάντικα μοσχαρίσια μπιφτέκια με παξιμάδι χαρουπιού

Ψήνονται στον φούρνο
Μοσχαρίσια μπιφτέκια με παξιμάδι χαρουπιού
Μοσχαρίσια μπιφτέκια με παξιμάδι χαρουπιού
Ηλιάνα Σκιαδά

Τα μπιφτέκια είναι πάντα μια καλή και γρήγορη λύση που αρέσει σε όλους.

Το σερβίρουμε με όλα τα συνοδευτικά, με ή χωρίς σάλτσα.

Αν θέλουμε να προσέξουμε, ώστε η διατροφή μας να είναι πιο «καθαρή», επιλέγουμε να ζυμώσουμε τα μπιφτέκια μας, με βρώμη ή με χαρούπι.

Το δεύτερο, δε, το τριμμένο παξιμάδι από χαρούπι, δίνει και μια ήπια γλύκα στα μπιφτέκια μας.

Και αυτό τα κάνει ακόμη πιο νόστιμα και δελεαστικά.

Μοσχαρίσια μπιφτέκια με χαρούπι

Υλικά:

  • 800 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος 
  • 200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
  • 1 κ.γ. πάπρικα καυτερή
  • 100 γρ. παξιμάδι χαρουπιού, τριμμένο στον πολυκόφτη
  • 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
  • 100 γρ. γιαούρτι αγελάδας, στραγγιστό
  • ξύσμα από 1 λεμόνι ή λάιμ
  • 60 ml ελαιόλαδο
  • αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε το γκριλ, στο δυνατό.

Στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα.

Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μαζί με τις δύο πάπρικες για 3-4 λεπτά.

Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς.

Ρίχνουμε το σοταρισμένο κρεμμύδι στον κιμά και ζυμώνουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά.

Πλάθουμε 8 μεγάλα μπιφτέκια ή 10 μικρότερα και τα τοποθετούμε στο ταψί.

Ψήνουμε κάτω από τις αντιστάσεις του γκριλ, για 5 λεπτά από κάθε πλευρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo