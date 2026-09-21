Συνταγή για καπνιστή Αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα

Στις αρχές του φθινοπώρου, οι μελιτζάνες είναι ακόμη στα καλύτερά τους.

Είναι η εποχή που τα τραπεζώματα και τα καλέσματα έχουν τη μορφή της ολικής επαναφοράς και επανασύνδεσης με τους φίλους.

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Έτσι μια καπνιστή μελιτζανοσαλάτα θα βρει εύκολα τη θέση της στο τραπέζι.

Η αγιορείτικη εκδοχή της μελιτζανοσαλάτας έχει αυτή τη λιτότητα που συναντάμε συχνά στη μοναστηριακή κουζίνα: λίγα υλικά, σωστό ψήσιμο και καθαρή γεύση.

Το σημαντικότερο εδώ, είναι να δώσουμε χρόνο στη μελιτζάνα να καπνιστεί και να μαλακώσει μέχρι να αποκτήσει σχεδόν κρεμώδη υφή.

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Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα

Υλικά:

Για 6-8 άτομα:

4 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες

2 σκελίδες σκόρδο

70 ml ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

50 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

1 μικρή ντομάτα, χωρίς τα πολλά υγρά και τους σπόρους, πολύ ψιλοκομμένη

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις στεγνώνουμε καλά. Τις τρυπάμε σε 3-4 σημεία με ένα πιρούνι.

Αν έχουμε εστία υγραερίου ή ψησταριά, τοποθετούμε τις μελιτζάνες απευθείας πάνω στη σχάρα ή στη φλόγα.

Τις γυρίζουμε συχνά μέχρι να μαυρίσει καλά η φλούδα από όλες τις πλευρές και η μελιτζάνα να έχει μαλακώσει εντελώς στο εσωτερικό. Χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος.

Αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τις ψήνουμε σε πολύ δυνατό φούρνο, στους 230°C, πάνω σε σχάρα με ταψί από κάτω, για περίπου 35-45 λεπτά. Τις γυρίζουμε στα μισά.

Θέλουμε η φλούδα να έχει καεί σε αρκετά σημεία. Δεν μας ανησυχεί το μαύρο χρώμα.

Μεταφέρουμε τις ψημένες μελιτζάνες σε σουρωτήρι και τις αφήνουμε να στραγγίσουν για τουλάχιστον 20-30 λεπτά. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η σάρκα τους περιέχει αρκετά υγρά.

Όταν κρυώσουν αρκετά ώστε να μπορούμε να τις χειριστούμε, ανοίγουμε τις μελιτζάνες και αφαιρούμε τη φλούδα.

Με ένα μαχαίρι ψιλοκόβουμε τη σάρκα. Δεν χρησιμοποιούμε blender. Θέλουμε την υφή από τα κομμάτια.

Μεταφέρουμε τη μελιτζάνα σε μπολ και προσθέτουμε το λιωμένο σκόρδο, το ξίδι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.

Ανακατεύουμε απαλά.

Προσθέτουμε τα καρύδια, την ψιλοκομμένη ντομάτα και τον μαϊντανό και ανακατεύουμε ξανά.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι και το ξίδι. Αν θέλουμε περισσότερη φρεσκάδα, προσθέτουμε λίγες σταγόνες λεμόνι.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε τη μελιτζανοσαλάτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν τη σερβίρουμε.

Την αφήνουμε περίπου 20 λεπτά εκτός ψυγείου πριν από το τραπέζι.