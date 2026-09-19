Ο μούστος, ως υλικό, είναι συνδυασμένος με το τέλος των καλοκαιρινών ημερών.

Είναι γλυκός, αρωματικός και κουβαλάει την ανόθευτη γεύση του σταφυλιού πριν γίνει κρασί.

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Συνήθως τον συναντάμε σε μουσταλευριά και μουστοκούλουρα.

Εδώ όμως τον βάζουμε σε ποτήρι και τον κάνουμε ένα σύγχρονο aperitivo.

Το συγκεκριμένο είναι χωρίς αλκοόλ, αλλά μπορεί εξίσου εύκολα να μετατραπεί σε κανονικό cocktail με λίγο λευκό ή παλαιωμένο ρούμι.

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Mocktail με μούστο, σόδα και τζίντζερ

Υλικά:

Για 2 ποτήρια:

160 ml φρέσκος μούστος

60 ml φρέσκος χυμός λεμονιού

20 ml σιρόπι τζίντζερ

200 ml ανθρακούχο νερό ή σόδα

πάγος

λεπτές φέτες πράσινου μήλουλίγα φύλλα δυόσμου ή βασιλικού

Για το σιρόπι τζίντζερ:

50 γρ. φρέσκο τζίντζερ

100 ml νερό

80 γρ. ζάχαρη

Για την εκδοχή με αλκοόλ:

80 ml λευκό ή παλαιωμένο ρούμι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με το σιρόπι.

Κόβουμε το τζίντζερ σε πολύ λεπτές φέτες. Το βάζουμε σε μικρό κατσαρολάκι μαζί με το νερό και τη ζάχαρη.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει για περίπου 5 λεπτά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Το σουρώνουμε και το διατηρούμε στο ψυγείο.

Για το ποτό, γεμίζουμε δύο μεγάλα ποτήρια με πάγο.

Μοιράζουμε τον μούστο και τον χυμό λεμονιού.

Προσθέτουμε από 10 ml σιρόπι τζίντζερ σε κάθε ποτήρι και ανακατεύουμε.

Συμπληρώνουμε με ανθρακούχο νερό και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να μη χαθεί το ανθρακικό.

Προσθέτουμε λεπτές φέτες πράσινου μήλου και λίγα φύλλα δυόσμου ή βασιλικού.

Σερβίρουμε αμέσως.

Αν θέλουμε με αλκοόλ:

Προσθέτουμε 40 ml ρούμι σε κάθε ποτήρι πριν από τη σόδα.

Με λευκό ρούμι το αποτέλεσμα είναι πιο καθαρό και δροσερό. Με παλαιωμένο ρούμι γίνεται πιο βαθύ και ταιριάζει περισσότερο με τη μελένια γεύση του μούστου.