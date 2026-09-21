Συνταγή για σοκολατάκια λευκής σοκολάτας με φρούτα γλασέ και φιστίκια Αιγίνης

Vintage σπιτικά κεράσματα, σαν να τα έχουμε «περάσει» από το φίλτρο τεχνητής νοημοσύνης των “80’s”

Λευκή σοκολάτα, γλυκά φρούτα γλασέ και τραγανά φιστίκια Αιγίνης γίνονται μια μικρή, πλούσια μπουκιά που μας γυρίζει στα παλιά.

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Η παρασκευή τους είναι από τις πιο εύκολες: λιώνουμε τη σοκολάτα, την ανακατεύουμε με τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς, στρώνουμε το μείγμα σε μια φόρμα και το αφήνουμε να σφίξει.

Πιο δύσκολη είναι η αναμονή να παγώσει το μείγμα.

Τα σοκολατάκια διατηρούνται στο ψυγείο και κόβονται καλύτερα όταν έχουν σφίξει καλά. Αν τα ετοιμάσουμε από την προηγούμενη ημέρα, ακόμη καλύτερα.

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Σοκολατάκια με φρούτα και φιστίκια Αιγίνης

Υλικά:

300 γρ. λευκή σοκολάτα, κομμένη σε μικρά κομμάτια

75 γρ. φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα

75 γρ. κόκκινα κερασάκια γλασέ, στραγγισμένα και κομμένα

75 γρ. φρούτα γλασέ, κομμένα σε μικρά κομμάτια

Εκτέλεση:

Ντύνουμε μια μακρόστενη φόρμα για κέικ με αντικολλητικό χαρτί, φροντίζοντας να αφήσουμε αρκετό χαρτί να προεξέχει από τις δύο πλευρές. Αυτό θα μας βοηθήσει αργότερα να ξεφορμάρουμε εύκολα το γλυκό.

Σε ένα μπολ βάζουμε τα φρούτα γλασέ, τα κερασάκια και τα φιστίκια Αιγίνης και τα ανακατεύουμε απαλά.

Κόβουμε τη λευκή σοκολάτα σε μικρά κομμάτια και τη λιώνουμε σε μπεν μαρί, σε χαμηλή φωτιά. Προσέχουμε το μπολ με τη σοκολάτα να μην ακουμπά στο νερό και να μην περάσουν υδρατμοί μέσα στη σοκολάτα. Ανακατεύουμε κατά διαστήματα μέχρι να λιώσει εντελώς και να γίνει λεία.

Αποσύρουμε τη σοκολάτα από τη φωτιά και την αφήνουμε για 1-2 λεπτά να πέσει ελαφρώς η θερμοκρασία της. Την αδειάζουμε πάνω από τα φρούτα και τα φιστίκια και ανακατεύουμε με μαρίζ, μέχρι όλα τα υλικά να καλυφθούν καλά από τη σοκολάτα.

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και το απλώνουμε ομοιόμορφα. Σκεπάζουμε την επιφάνεια με ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και πιέζουμε απαλά με τις παλάμες, ώστε να συμπιεστεί το μείγμα και να μην υπάρχουν μεγάλα κενά ανάμεσα στα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς.

Αφαιρούμε το χαρτί και βάζουμε τη φόρμα στο ψυγείο για τουλάχιστον 2-3 ώρες, μέχρι να σφίξει καλά η σοκολάτα. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να την αφήσουμε όλο το βράδυ.

Τραβάμε το αντικολλητικό χαρτί που προεξέχει και ξεφορμάρουμε τη σοκολατένια πλάκα. Αφαιρούμε προσεκτικά το χαρτί και την τοποθετούμε σε επιφάνεια κοπής.

Με μεγάλο, κοφτερό μαχαίρι κόβουμε πρώτα την πλάκα σε φέτες και στη συνέχεια κάθε φέτα σε 2-3 μικρότερες μπουκιές.